Це пов'язано з новим Порядком визначення технічної можливості поділу/об'єднання об'єктів нерухомості, який розроблений Міністерством розвитку громад і територій України. Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.
Цікаво Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло
Що може змінитися
За словами Юрія Піти, в Україні можуть з'явитися квартири-трансформери. Вони будуть створюватися внаслідок, наприклад, розподілу однокімнатної квартири площею 40 квадратних метрів на дві смартквартири по 20 "квадратів".
Експерт уточнив, що таке явище може вплинути на плани забудовників.
В Україні заговорили про квартири-трансформери / Фото 24 канал
Читайте У Києві рекордно подорожчала оренда житла: скільки коштує квартира на місяць
Що з попитом
Юрій Піта додав, що будівельні компанії можуть самі пропонувати подібний тип житла. Однак, швидше за все, це буде точково. Наприклад, у тих житлових комплексах або районах, де має попит малогабаритне житло.
Водночас експерт додав, що популярність смартквартир площею менше 26 квадратних метрів, вже в минулому.
За словами експерта, плани забудовників можуть змінитися / Фото 24 канал