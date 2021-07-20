Гонконг, Сингапур и Катар стали лидерами по стоимости аренды жилья в сравнении с другими расходами. Кто еще попал в рейтинг – читайте далее.

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Страны с самыми высокими затратами на аренду недвижимости

  • Гонконг. Доля расходов на аренду – 50,25%, средняя аренда в месяц – 3782 доллара (102,8 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3744 доллара (101,8 тысячи гривен).
  • Сингапур. Доля расходов на аренду – 47,08%, средняя аренда в месяц – 3087 долларов (84 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3470 долларов (94,3 тысячи гривен).
  • Катар. Доля расходов на аренду – 43,73%, средняя аренда в месяц – 2336 долларов (63,5 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из четырех человек – 3007 долларов (81,8 тысячи гривен).

Сингапур занял второе место / Фото Pixabay

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Страны с самыми низкими затратами на аренду в сравнении с расходами

  • Саудовская Аравия. Доля расходов на аренду – 19,07%, средняя аренда в месяц – 581 доллар (15,8 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 2465 долларов (67 тысяч гривен).
  • Греция. Доля расходов на аренду – 19,73%, средняя аренда в месяц – 618 долларов (16,8 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 2133 долларов (58 тысяч гривен).
  • Турция. Доля расходов на аренду – 20,11%, средняя аренда в месяц – 341 доллар (9,3 тысячи гривен), ежемесячные расходы на семью из 4 человек – 1355 долларов (36,9 тысячи гривен).

Также в ТОП-10 стран с самой доступной арендой в сравнении с другими расходами попали Аргентина, Хорватия, Латвия, Болгария, Эстония, Уругвай и Румыния.