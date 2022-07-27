Зниження пояснюють зростанням відсоткових ставок та економічною невизначеністю. Через ці фактори поляки почали масово відкладати рішення про будь-які операції із нерухомістю. Це, хоч і з запізненням, але вплинуло на динаміку цін на ринку.

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У великих містах Польщі "первинка" повільно дешевшає

За даними порталу otodom.pl, у червні зниження цін було відчутним по усій Польщі, зокрема, у найдорожчих містах – Варшаві, Гданську та Кракові.

У столиці Польщі середня ціна квадратного метра в перший місяць літа знизилася на 1,1% та становила 13,3 тисячі злотих за метр квадратний. У Кракові ціна впала на 0,9% – до менше ніж 12,2 тисячі злотих за метр квадратний, а у Гданську вартість "квадрата" знизилася на 0,7% до майже 11,9 тисячі злотих.

Де спостерігається підвищення цін

Однак у деяких містах аналітики зафіксували зростання цін на нове житло. Особливо яскраво це спостерігається у Катовіце та Щецині. У першому ціни зросли в середньому на 3,3% за місяць до приблизно 9,3 тисячі злотих за квадратний метр, в другому – аж на 6,4% – до 10,9 тисячі злотих.

Слід також підкреслити, що хоча на деяких ринках ціни в червні були нижчими у порівнянні з травневими, в країні спостерігається подорожчання житла, особливо якщо порівнювати із тогорічними показниками за аналогічний період. Так, проти червня 2021 нерухомість у Познані зросла у ціні на 22%.

Вторинний ринок

Ситуація на вторинному ринку дещо краща, пише видання Bankier.pl. Аналітики говорять, що в червні спостерігалося перше масове зниження ціни за увесь рік.

Найбільше ціни впали у:

Гданську – на 0,5% до 12,8 тисячі злотих за квадратний метр;

– на 0,5% до 12,8 тисячі злотих за квадратний метр; Любліні – на 0,3% до 8,5 тисячі злотих за квадратний метр;

– на 0,3% до 8,5 тисячі злотих за квадратний метр; Катовіце – на 0,2% до 7,26 тисячі злотих за квадратний метр.

Цікаво, що у Варшаві середня ціна на вторинному ринку була вищою, ніж на первинному, і становила трохи більше ніж 14 тисяч злотих за метр квадратний.