Снижение объясняют ростом процентных ставок и экономической неопределенностью. Из-за этих факторов поляки начали массово откладывать решение о любых операциях с недвижимостью. Это, хоть и с опозданием, но повлияло на динамику цен на рынке.

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В крупных городах Польши "первичка" медленно дешевеет

По данным портала otodom.pl, в июне снижение цен было ощутимым по всей Польше, в частности, в самых дорогих городах – Варшаве, Гданьске и Кракове.

В столице Польши средняя цена квадратного метра в первый месяц лета снизилась на 1,1% и составила 13,3 тысячи злотых за квадратный метр. В Кракове цена упала на 0,9% - до менее чем 12,2 тысячи злотых за метр квадратный, а в Гданьске стоимость "квадрата" снизилась на 0,7% до почти 11,9 тысячи злотых.

Где наблюдается повышение цен

Однако в некоторых городах аналитики зафиксировали рост цен на новое жилье. Особенно ярко это наблюдается в Катовице и Щецине. В первом цены выросли в среднем на 3,3% за месяц до примерно 9,3 тысячи злотых за квадратный метр, во втором – на 6,4% – до 10,9 тысячи злотых.

Следует также подчеркнуть, что хотя на некоторых рынках цены в июне были ниже по сравнению с майскими, в стране наблюдается удорожание жилья, особенно если сравнивать с прошлогодними показателями за аналогичный период. Так, против июня 2021 года недвижимость в Познани выросла в цене на 22%.

Вторичный рынок

Ситуация на вторичном рынке несколько лучше, пишет издание Bankier.pl. Аналитики говорят, что в июне наблюдалось первое массовое понижение цены за весь год.

Больше всего цены упали в:

Гданьске – на 0,5% до 12,8 тысячи злотых за квадратный метр;

– на 0,5% до 12,8 тысячи злотых за квадратный метр; Люблине – на 0,3% до 8,5 тысячи злотых за квадратный метр;

– на 0,3% до 8,5 тысячи злотых за квадратный метр; Катовице – на 0,2% до 7,26 тысячи злотых за квадратный метр.

Интересно, что в Варшаве средняя цена на вторичном рынке была выше, чем на первичном, и составляла чуть более 14 тысяч злотых за квадратный метр.