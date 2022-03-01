Рятуючи своє життя та майбутнє власних дітей, вони переміщуються у сусідні області або ж обирають евакуацію в статусі біженців.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Розповідаємо, куди звертатися в разі вимушеного переїзду.
По Україні
- Центр Спільних Дій – допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету.
- Ukraine Now – якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, залиште заявку і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.
- Прихисток – портал, де можна знайти або запропонувати житло в будь-якому регіоні України. Знайти житло по Україні можна за посиланням.
Вінницька область
Вінниця
Телефон для детальної інформації для переселенців: 15–60.
Розміщення переселенців:
- початкова школа № 5 (вул. Богдана Ступки, 18)
- вінницький ліцей № 6 (вул. Стрілецька, 12)
- вінницьке міжрегіональне вище професійне училище (вул. Стрілецька, 5)
- торговельно-економічний інститут (вул. Соборна, 87)
Райгородська сільська громада (Гайсинський район)
Допомога переселенцям:
- 097 724 46 62
- 067 420 6138
- 099 188 66 09.
Івано-Франківська область
Обласний гуманітарний штаб:
- 0342 55 18 68
- 068 376 77 62.
Телефони для допомоги переселенцям:
- 067 010 15 80
- 050 010 15 80
- 1580.
Адреса, куди звертатися: Центральний ЦНАП (Незалежності, 9).
Волинська область
"Гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб, телефон – 0332 778 211.
- Повідомте своє місцезнаходження та кількість людей, що потребують поселення.
- Координатори направлять вас до найближчого місця вільного поселення.
Волинське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) безкоштовно поселятиме біженців.
Спортивна академія "ANT" розгортає табір для біженців. Адреса: Ковельська 40 (відразу за заводом Електротермометрія), телефон – 0 (96) 993 26 94.
Луцьк
Контакти для організації житла та допомоги переселенцям
- 0332 778 211
- 0332 284 185,
- проспект Волі, 4а.
Дніпропетровська область
Тих, хто був вимушений залишити свою домівку через російську агресію, закликають звертатися за допомогою та інформацією на гарячу лінію Дніпропетровської обласної адміністрації 0 800 505 600.
Кам'янське
Координація розміщення переселенців: 097 519 45 71.
Закарпатська область
Обласний гуманітарний штаб
- (0312) 63 04 40
- (0312) 61 54 65
- (0312) 61 66 74
- (093) 703 88 74
- (093) 703 88 76
- (096) 284 33 68.
Ужгород
Координаційний центр Ужгородської міської ради
- (0312) 42 80 29
- (0312) 42 80 30
- (0312) 61 32 20
- (050) 990 51 00
- 15 – 67
Мукачево
Оперативний штаб Мукачівської міської ради
- 03131 54210
- 03131 54275
Кол-центр з метою надання консультацій громадянам, що потребують тимчасового розміщення: 03131 34646. Адреса: площа Духновича, 2
Чоп
Чопська міська рада
- 0312 71 12 42
- 099 366 27 92 – Самардак Валерій
- 066 488 04 98 – Івасюк Сергій
Перечин
- 050 185 04 15 – Погоріляк Іван
- 099 262 72 27 – Бреньо Любов
- 095 604 54 15 – Гаєвська Галина
Баранинська сільська громада
- 050 877 37 69 – Марусяк Юрій
- 050 515 91 70 – Когутич Сергій
- 066 831 89 27 – Іванцик Михайло
Великоберезнянська селищна громада
- 066 120 77 88 Мицьо Іван
- 099 727 23 72 Пильник Владислав
- 095 842 71 37 Веселовський Владислав
Великодоброньська сільська громада
- 096 655 66 76 – Надь Федір
- 050 507 67 95 – Сігеті-Шера Наталія
- 099 025 46 01 – Годор Балінт
Дубриницько-Малоберезнянська сільська громада
- 095 837 11 20 – Ап’ярій Мар’яна
- 095 902 91 29 – Ладомиряк Мар’яна
- 095 877 29 30 – Блода Віталія
Костринська сільська громада
- 095 480 14 73 – Черевка Василь
- 050 279 56 11 – Кірик Ярослав
- 095 331 92 51 – Гайданка Василь
Оноківська сільська громада
- 050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Марія
- 050 921 39 08 – Кузьма Михайло
- 050 757 60 81 – Іванків Рената
Середнянська селищна громада
- 050 777 85 88 – Чорнак Руслан
- 050 515 55 01 – Василиндра Роман
- 097 401 40 99 – Шестаков Юрій
Ставненська сільська громада
- 095 085 26 92 – Мандрик Іван
- 099 384 40 33 – Рейпаші Лариса
- 050 706 92 63 – Шоляк Юрій
Сюртівська сільська громада
- 095 141 55 18 – Пушкар Арпад
- 067 555 73 64 – Шаго Оліз
Тур’я-Реметівська сільська громада
- 099 765 93 35 – Крупчинська Олександра
- 095 136 83 30 – Девіцька Надія
- 095 436 92 29 – Король Володимир
Холмівська сільська громада
- 099 630 09 29 – Якубець Василь
- 095 204 80 99 – Лазорик Ольга
- 050 565 32 61 – Вачиля Тетяна
Багато корисної інформації можна також знайти у місцевій групі допомоги біженцям "Допомога Закарпаття".
Львівська область
Номери телефону, за якими можуть звертатись, як і переселенці, так і львів’яни, які хочуть допомогти біженцям:
- 0962328193 – якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру;
- 0684147963 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;
- 0971821860 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;
- 0973474459 – для тих, хто потребує притулку;
- 0636633371 – для розв'язання транспортних питань.
Також за даними Львівської міської ради, у місті діє координаційний центр для переселенців. Звертатись за телефоном 032 254 60 79.
Львів
Контакт-центр (для малих груп переселенців): 0322 54 60 15.
Усі переселенці повинні рухатись до Арени Львів
Новий Розділ
Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею; телефони – 063 357 11 22 та 067 929 08 01.
Тернопільська область
Гуманітарний штаб:
- Телефон: 063 180 38 83
"Карітас" та БФ "Світло реформації":
- Телефон: 098 174 77 41
Чортків
Оперативний штаб Чортківської міської ради. Щоб отримати допомогу – зателефонуйте:
- 067 271 57 82,
- 095 146 53 73.
Хмельницька область
Координаційний центр. Телефон: 0671331550. Також, при обласному оперативному штабі діє гаряча лінія +38 067 380 35 11. За цим номером можна отримати інформацію, куди можна звернутися за допомогою людям, що постраждали від війни.
Повний список адрес, де приймають біженців.
Хмельницький
- вул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122
- кінотеатр імені Т. Шевченка, вул. Проскурівська, 40
- клуб "СВ", вул. Свободи, 1А, 0687923479
- кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93, 0674254545
- Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, 0979053027
- Хмельницький електромеханічний коледж, 0961199620
- приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13
- ресторан "Forrest", вул. Проскурівська, 66/1, 0980488488
- фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3, 0986234939
- ресторан "Цукерня Потоцьких", вул. Грушевського, 66, 0671213030
- ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе 2/1 Б, 0674454587
- відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3
- спа-центр Kamelot, вул. Львівське шосе, 74, 0974628777, 0677280868
- Приватний ліцей "Гармонія", вул. Молодіжна, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081
- ЗОШ № 20, вул. Івана Павла II
- будинок, Озерна, 0977473178
- хостел, Ружична, 0979539901.
Волочиськ
Контакти для організації житла та допомоги переселенцям: 098 342 81 60 (Людмила Бруковська), вул. незалежності 88, каб. 106: відділ соціального захисту населення Волочиської міської ради.
Чернівецька область
Обласний гуманітарний штаб
- 095 153 62 98
- 098 508 84 84
- 097 324 93 74
- 095 090 17 98
Чернівці
Координація розміщення переселенців
- 0951536298
- 0985088484
- ГО "Чернівецьке об'єднання "Захист" (вул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);
- спільнота баптистів (050 106 88 81, 066 101 34 41);
- дім молитви (вул. Героїв Майдану 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);
- церква Емануїл (вул. Кобилянської 53; 066 937 42 87);
- Український народний дім (вул. Вірменська, 26; 099 325 97 41);
- Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 поверх, зал А/Б та вул Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);
- ресторація "Хата" (вул. Руська, 1а; 099 099 10 00);
Також працює телеграм-канал для пошуку житла: t.me/housing_cv.
Новоселиця
Координація розміщення переселенців: Новоселицька міська рада (вул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).
Сторожинець
Штаб координації розміщення переселенців (вул. Чернівецька, 6А; 066 613 85 91).
Кіцмань
Гаряча лінія для переселенців: (0373) 622 049, (0373) 623 975
Глибоцька селищна громада (Глибоцький район)
Місця для розміщення переселенців:
- Спортзал глибоцької гімназії (с. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 73; 097 591 61 47)
- Ржавинецька сільська громада (Заставнівський район)
- Щодо розміщення переселенців: 097 839 51 91
Братанівська сільська громада (Сокирянський район)
Місця для розміщення переселенців:
- Братанівський навчально-виховний комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)
- Ванчиковецька сільська громада
- Щодо розміщення переселенців: 066 449 95 49; 095 383 50 01
Лужанська селищна громада
Місця для розміщення переселенців: ресторан "Княгиня Ольга" (смт Лужан; 066 421 08 30).
Рівненська область
Рівне
Цілодобова "гаряча лінія" для переселенців
- 0362 400 100
- 098 505 83 25
У випадку відсутності зв’язку звертатись за адресою: вул. Словацького, 1 (2 поверх), ГУ Національної соціальної сервісної служби України у Рівненській області.
Здолбунів
"Гаряча лінія" для переселенців:
- 068 077 54 37
Пункт прийому переселенців: вул. Г. Мазепи, 25.
Мінреінтеграції надає номери "гарячих ліній" служб цивільного захисту
- Луганська область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00
- Донецька область – 062 645 82 82, 050 347 90 70
- Харківська область – 057 700 30 90.
Працює також цілодобова "гаряча лінія" Мінреінтеграції з кризових питань – +38 044 355 1478.
Також за цим номером телефону громадяни зможуть отримати актуальну перевірену інформацію щодо ситуації в Україні.
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