Спасая свою жизнь и будущее собственных детей, украинцы перемещаются в соседние области или выбирают эвакуацию в статусе беженцев.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Рассказываем, куда обращаться при вынужденном переезде.
По Украине
- Центр Совместных Действий – помогает людям, уезжающим от войны в более безопасные регионы. Вас могут принять люди из Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей. Чтобы получить помощь, заполните анкету.
- Ukraine Now – если не можете покинуть территорию и нуждаетесь в помощи, оставьте заявку и волонтеры свяжутся с вами в течение дня.
- Приют – портал, где можно найти или предложить жилье в любом регионе Украины. Найти жилье по Украине можно по ссылке.
Винницкая область
Винница
Телефон для подробной информации для переселенцев: 15–60.
Размещение переселенцев:
- начальная школа №5 (ул. Богдана Ступки, 18)
- винницкий лицей №6 (ул. Стрелецкая, 12)
- винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище (ул. Стрелецкая, 5)
- торгово-экономический институт (ул. Соборная, 87)
Райгородская сельская община (Гайсинский район)
Помощь переселенцам:
- 097 724 46 62
- 067 420 6138
- 099 188 66 09.
Ивано-Франковская область
Областной гуманитарный штаб:
- 0342 55 18 68
- 068 376 77 62.
Телефоны для помощи переселенцам:
- 067 010 15 80
- 050 010 15 80
- 1580.
Адрес, куда обращаться: Центральный ЦНАП (Независимости, 9).
Волынская область
"Горячая линия" для размещения вынужденно перемещенных лиц, телефон – 0332 778 211.
- Сообщите ваше местонахождение и количество людей, нуждающихся в поселке.
- Координаторы направят вас в ближайшее место свободного поселения.
Волынское региональное отделение Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) будет бесплатно поселять беженцев.
Спортивная академия "ANT" разворачивает лагерь для беженцев. Адрес: Ковельская 40 (сразу за заводом Электротермометрия), телефон – 0(96) 993 26 94.
Луцк
Контакты для организации жилья и помощи переселенцам
- 0332 778 211
- 0332 284 185,
- проспект Воли, 4а.
Днепропетровская область
Тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за российской агрессии, призывают обращаться за помощью и информацией на горячую линию Днепропетровской областной администрации 0 800 505 600.
Каменское
Координация размещения переселенцев: 097 519 45 71.
Закарпатская область
Областной гуманитарный штаб
- (0312) 63 04 40
- (0312) 61 54 65
- (0312) 61 66 74
- (093) 703 88 74
- (093) 703 88 76
- (096) 284 33 68.
Ужгород
Координационный центр Ужгородского городского совета
- (0312) 42 80 29
- (0312) 42 80 30
- (0312) 61 32 20
- (050) 990 51 00
- 15 – 67
Мукачево
Оперативный штаб Мукачевского городского совета
- 03131 54210
- 03131 54275
Кол-центр с целью предоставления консультаций гражданам, нуждающимся в временном размещении: 03131 34646. Адрес: площадь Духновича, 2
Чоп
Чопский городской совет
- 0312 71 12 42
- 099 366 27 92 – Самардак Валерий
- 066 488 04 98 – Ивасюк Сергей
Перечин
- 050 185 04 15 – Погориляк Иван
- 099 262 72 27 – Бреньо Любовь
- 095 604 54 15 – Гаевская Галина
Баранинская сельская община
- 050 877 37 69 – Марусяк Юрий
- 050 515 91 70 – Когутич Сергей
- 066 831 89 27 – Иванцик Михаил
Великоберезнянская поселковая община
- 066 120 77 88 Мицо Иван
- 099 727 23 72 Пыльник Владислав
- 095 842 71 37 Веселовский Владислав
Великодобронская сельская община
- 096 655 66 76 – Надь Федор
- 050 507 67 95 – Сигетти-Шера Наталья
- 099 025 46 01 – Годор Балинт
Дубриницко-Малоберезнянская сельская община
- 095 837 11 20 – Аперий Марьяна
- 095 902 91 29 - Ладомиряк Марьяна
- 095 877 29 30 – Блода Виталия
Костринское сельское общество
- 095 480 14 73 – Черевка Василий
- 050 279 56 11 – Кирик Ярослав
- 095 331 92 51 – Качка Василий
Оноковская сельская община
- 050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Мария
- 050 921 39 08 – Кузьма Михаил
- 050 757 60 81 – Иванков Рената
Средненская поселковая община
- 050 777 85 88 – Чернак Руслан
- 050 515 55 01 – Василиндра Роман
- 097 401 40 99 – Шестаков Юрий
Ставненская сельская община
- 095 085 26 92 – Мандрик Иван
- 099 384 40 33 – Рейпаши Лариса
- 050 706 92 63 – Шоляк Юрий
Сюртовская сельская община
- 095 141 55 18 – Пушкарь Арпад
- 067 555 73 64 – Шаго Олиз
Турья-Реметовская сельская община
- 099 765 93 35 – Крупчинская Александра
- 095 136 83 30 – Девицкая Надежда
- 095 436 92 29 – Король Владимир
Холмовская сельская община
- 099 630 09 29 – Якубец Василий
- 095 204 80 99 – Лазорик Ольга
- 050 565 32 61 – Вачиля Татьяна
Много полезной информации можно найти в местной группе помощи беженцам "Помощь Закарпатья".
Львовская область
Номера телефона, за которыми могут обращаться, как переселенцы, так и львовяне, которые хотят помочь беженцам:
- 0962328193 – если вы хотите оказать любую помощь центру;
- 0684147963 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;
- 0971821860 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;
- 0973474459 – для тех, кто нуждается в убежище;
- 0636633371 – для решения транспортных вопросов.
Также, по данным Львовского городского совета, в городе действует координационный центр для переселенцев. Обращаться по телефону 032 254 60 79.
Львов
Контакт-центр (для малых групп переселенцев): 0322546015.
Все переселенцы должны двигаться к Арене Львов
Новый Раздел
Общежитие Новораздельского профессионального лицея; телефоны – 063 357 11 22 и 067 929 08 01.
Тернопольская область
Гуманитарный штаб:
- Телефон: 063 180 38 83
"Каритас" и БФ "Свет реформации":
- Телефон: 098 174 77 41
Чортков
Оперативный штаб Чортковского городского совета. Чтобы получить помощь – позвоните по телефону:
- 067 271 57 82,
- 095 146 53 73.
Хмельницкая область
Координационный центр. Телефон: 0671331550. Также, при областном оперативном штабе действует горячая линия +38 067 380 35 11. По этому номеру можно получить информацию, куда можно обратиться с помощью пострадавших от войны людей.
Полный список адресов, где принимают беженцев.
Хмельницкий
- ул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122
- кинотеатр имени Т. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
- клуб "СВ", ул. Свободы, 1А, 0687923479
- кафе "Изюм", ул. Подольская, 93, 0674254545
- Хмельницкий Национальный университет, ул. Институтская, 11, 0979053027
- Хмельницкий электромеханический колледж, 0961199620
- помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13
- Ресторан "Forrest", ул. Проскуровская, 66/1, 0980488488
- фитнес-клуб "Спортленд", ул. Заричанская, 3, 0986234939
- ресторан "Конфета Потоцких", ул. Грушевского, 66, 0671213030
- ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б, 0674454587
- отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3
- спа-центр "Камелот", ул. Львовское шоссе, 74, 0974628777, 0677280868
- Частный лицей "Гармония", ул. Молодежная, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081
- ООШ №20, ул. Иоанна Павла II
- дом, Озерная, 0977473178
- хостел, Ружическая, 0979539901.
Волочиск
Контакты для организации жилья и помощи переселенцам: 098 342 81 60 (Людмила Бруковская), ул. независимости 88, каб. 106: отдел социальной защиты населения Волочиского городского совета.
Черновицкая область
Областной гуманитарный штаб
- 095 153 62 98
- 098 508 84 84
- 097 324 93 74
- 095 090 17 98
Черновцы
Координация размещения переселенцев
- 0951536298
- 0985088484
- ОО "Черновицкое объединение "Защита" (ул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);
- сообщество баптистов (0501068881, 0661013441);
- дом молитвы (ул. Героев Майдана 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);
- церковь Эммануил (ул. Кобылянской 53; 066 937 42 87);
- Украинский народный дом (ул. Армянская, 26; 099 325 97 41);
- Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 этаж, зал А/Б и ул. Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);
- ресторан "Дом" (ул. Русская, 1а; 099 099 10 00);
Также работает телеграм-канал для поиска жилья: t.me/housing_cv.
Новоселица
Координация размещения переселенцев: Новоселицкий городской совет (ул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).
Сторожинец
Штаб координации размещения переселенцев (ул. Черновицкая, 6А; 066 613 85 91).
Кицмань
Горячая линия для переселенцев: (0373) 622 049, (0373) 623 975
Глубокская поселковая община (Глубокский район)
Места для размещения переселенцев:
- Спортзал глубокой гимназии (с. Глубокая, ул. Героев Небесной Сотни, 73; 097 591 61 47)
- Ржавинецкая сельская община (Заставновский район)
- Относительно размещения переселенцев: 097 839 51 91
Братановская сельская община (Сокирянский район)
Места для размещения переселенцев:
- Братановский учебно-воспитательный комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)
- Ванчиковецкая сельская община
- Относительно размещения переселенцев: 0664499549; 095 383 50 01
Лужанская поселковая община
Места для размещения переселенцев: ресторан "Княгиня Ольга" (пгт Лужан; 066 421 08 30).
Ровенская область
Ровно
Круглосуточная "горячая линия" для переселенцев
- 0362 400 100
- 098 505 83 25
При отсутствии связи обращаться по адресу: ул. Словацкого, 1 (2 этаж), ГУ Национальной социальной сервисной службы Украины в Ровенской области.
Здолбунов
"Горячая линия" для переселенцев:
- 068 077 54 37
Пункт приёма переселенцев: ул. Г. Мазепы, 25.
Минреинтеграции предоставляет номера "горячих линий" служб гражданской защиты
- Луганская область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00
- Донецкая область – 062 645 82 82, 050 347 90 70
- Харьковская область – 057 700 30 90.
Работает также круглосуточная "горячая линия" Минреинтеграции по кризисным вопросам - +38 044 355 1478.
Также по этому номеру телефона граждане смогут получить актуальную проверенную информацию о ситуации в Украине.