Де поселитися тим, хто тікає від війни: список корисних контактів

1 березня 2022 , 18:28
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Джерело:

"Вчасно"

Внаслідок активних обстрілів східно-центральних регіонів країни, безліч українців залишилося без житла.

Рятуючи своє життя та майбутнє власних дітей, вони переміщуються у сусідні області або ж обирають евакуацію в статусі біженців. 

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Розповідаємо, куди звертатися в разі вимушеного переїзду. 

По Україні

  • Центр Спільних Дій – допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету.
  • Ukraine Now – якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, залиште заявку і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.
  • Прихисток – портал, де можна знайти або запропонувати житло в будь-якому регіоні України. Знайти житло по Україні можна за посиланням.

Вінницька область

Вінниця

Телефон для детальної інформації для переселенців: 15–60.

Розміщення переселенців:

  • початкова школа № 5 (вул. Богдана Ступки, 18)
  • вінницький ліцей № 6 (вул. Стрілецька, 12)
  • вінницьке міжрегіональне вище професійне училище (вул. Стрілецька, 5)
  • торговельно-економічний інститут (вул. Соборна, 87)

Райгородська сільська громада (Гайсинський район)

Допомога переселенцям:

  • 097 724 46 62
  • 067 420 6138
  • 099 188 66 09.

Івано-Франківська область

Обласний гуманітарний штаб:

  • 0342 55 18 68
  • 068 376 77 62.

Телефони для допомоги переселенцям:

  • 067 010 15 80
  • 050 010 15 80
  • 1580.

Адреса, куди звертатися: Центральний ЦНАП (Незалежності, 9).

Волинська область

"Гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб, телефон – 0332 778 211.

  • Повідомте своє місцезнаходження та кількість людей, що потребують поселення.
  • Координатори направлять вас до найближчого місця вільного поселення.

Волинське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) безкоштовно поселятиме біженців.

Спортивна академія "ANT" розгортає табір для біженців. Адреса: Ковельська 40 (відразу за заводом Електротермометрія), телефон – 0 (96) 993 26 94. 

Луцьк

Контакти для організації житла та допомоги переселенцям

  • 0332 778 211
  • 0332 284 185,
  • проспект Волі, 4а.

Дніпропетровська область

Тих, хто був вимушений залишити свою домівку через російську агресію, закликають звертатися за допомогою та інформацією на гарячу лінію Дніпропетровської обласної адміністрації 0 800 505 600.

Кам'янське

Координація розміщення переселенців: 097 519 45 71.

Закарпатська область

Обласний гуманітарний штаб

  • (0312) 63 04 40
  • (0312) 61 54 65
  • (0312) 61 66 74
  • (093) 703 88 74
  • (093) 703 88 76
  • (096) 284 33 68.

Ужгород

Координаційний центр Ужгородської міської ради

  • (0312) 42 80 29
  • (0312) 42 80 30
  • (0312) 61 32 20
  • (050) 990 51 00
  • 15 – 67

Мукачево

Оперативний штаб Мукачівської міської ради

  • 03131 54210
  • 03131 54275

Кол-центр з метою надання консультацій громадянам, що потребують тимчасового розміщення: 03131 34646. Адреса: площа Духновича, 2

Чоп

Чопська міська рада

  • 0312 71 12 42
  • 099 366 27 92 – Самардак Валерій
  • 066 488 04 98 – Івасюк Сергій

Перечин

  • 050 185 04 15 – Погоріляк Іван
  • 099 262 72 27 – Бреньо Любов
  • 095 604 54 15 – Гаєвська Галина

Баранинська сільська громада

  • 050 877 37 69 – Марусяк Юрій
  • 050 515 91 70 – Когутич Сергій
  • 066 831 89 27 – Іванцик Михайло

Великоберезнянська селищна громада

  • 066 120 77 88 Мицьо Іван
  • 099 727 23 72 Пильник Владислав
  • 095 842 71 37 Веселовський Владислав

Великодоброньська сільська громада

  • 096 655 66 76 – Надь Федір
  • 050 507 67 95 – Сігеті-Шера Наталія
  • 099 025 46 01 – Годор Балінт

Дубриницько-Малоберезнянська сільська громада

  • 095 837 11 20 – Ап’ярій Мар’яна
  • 095 902 91 29 – Ладомиряк Мар’яна
  • 095 877 29 30 – Блода Віталія

Костринська сільська громада

  • 095 480 14 73 – Черевка Василь
  • 050 279 56 11 – Кірик Ярослав
  • 095 331 92 51 – Гайданка Василь

Оноківська сільська громада

  • 050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Марія
  • 050 921 39 08 – Кузьма Михайло
  • 050 757 60 81 – Іванків Рената

Середнянська селищна громада

  • 050 777 85 88 – Чорнак Руслан
  • 050 515 55 01 – Василиндра Роман
  • 097 401 40 99 – Шестаков Юрій

Ставненська сільська громада

  • 095 085 26 92 – Мандрик Іван
  • 099 384 40 33 – Рейпаші Лариса
  • 050 706 92 63 – Шоляк Юрій

Сюртівська сільська громада

  • 095 141 55 18 – Пушкар Арпад
  • 067 555 73 64 – Шаго Оліз

Тур’я-Реметівська сільська громада

  • 099 765 93 35 – Крупчинська Олександра
  • 095 136 83 30 – Девіцька Надія
  • 095 436 92 29 – Король Володимир

Холмівська сільська громада

  • 099 630 09 29 – Якубець Василь
  • 095 204 80 99 – Лазорик Ольга
  • 050 565 32 61 – Вачиля Тетяна

Багато корисної інформації можна також знайти у місцевій групі допомоги біженцям "Допомога Закарпаття".

Львівська область

Номери телефону, за якими можуть звертатись, як і переселенці, так і львів’яни, які хочуть допомогти біженцям:

  • 0962328193 – якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру;
  • 0684147963 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;
  • 0971821860 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;
  • 0973474459 – для тих, хто потребує притулку;
  • 0636633371 – для розв'язання транспортних питань.

Також за даними Львівської міської ради, у місті діє координаційний центр для переселенців. Звертатись за телефоном 032 254 60 79.

Львів

Контакт-центр (для малих груп переселенців): 0322 54 60 15.

Усі переселенці повинні рухатись до Арени Львів

Новий Розділ

Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею; телефони – 063 357 11 22 та 067 929 08 01.

Тернопільська область

Гуманітарний штаб:

  • Телефон: 063 180 38 83

"Карітас" та БФ "Світло реформації":

  • Телефон: 098 174 77 41

Чортків

Оперативний штаб Чортківської міської ради. Щоб отримати допомогу – зателефонуйте:

  • 067 271 57 82,
  • 095 146 53 73.

Хмельницька область

Координаційний центр. Телефон: 0671331550. Також, при обласному оперативному штабі діє гаряча лінія +38 067 380 35 11. За цим номером можна отримати інформацію, куди можна звернутися за допомогою людям, що постраждали від війни.

Повний список адрес, де приймають біженців.

Хмельницький

  • вул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122
  • кінотеатр імені Т. Шевченка, вул. Проскурівська, 40
  • клуб "СВ", вул. Свободи, 1А, 0687923479
  • кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93, 0674254545
  • Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, 0979053027
  • Хмельницький електромеханічний коледж, 0961199620
  • приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13
  • ресторан "Forrest", вул. Проскурівська, 66/1, 0980488488
  • фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3, 0986234939
  • ресторан "Цукерня Потоцьких", вул. Грушевського, 66, 0671213030
  • ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе 2/1 Б, 0674454587
  • відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3
  • спа-центр Kamelot, вул. Львівське шосе, 74, 0974628777, 0677280868
  • Приватний ліцей "Гармонія", вул. Молодіжна, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081
  • ЗОШ № 20, вул. Івана Павла II
  • будинок, Озерна, 0977473178
  • хостел, Ружична, 0979539901.

Волочиськ

Контакти для організації житла та допомоги переселенцям: 098 342 81 60 (Людмила Бруковська), вул. незалежності 88, каб. 106: відділ соціального захисту населення Волочиської міської ради.

Чернівецька область

Обласний гуманітарний штаб

  • 095 153 62 98
  • 098 508 84 84
  • 097 324 93 74
  • 095 090 17 98

Чернівці

Координація розміщення переселенців

  • 0951536298
  • 0985088484
  • ГО "Чернівецьке об'єднання "Захист" (вул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);
  • спільнота баптистів (050 106 88 81, 066 101 34 41);
  • дім молитви (вул. Героїв Майдану 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);
  • церква Емануїл (вул. Кобилянської 53; 066 937 42 87);
  • Український народний дім (вул. Вірменська, 26; 099 325 97 41);
  • Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 поверх, зал А/Б та вул Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);
  • ресторація "Хата" (вул. Руська, 1а; 099 099 10 00);

Також працює телеграм-канал для пошуку житла: t.me/housing_cv.

Новоселиця

Координація розміщення переселенців: Новоселицька міська рада (вул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).

Сторожинець

Штаб координації розміщення переселенців (вул. Чернівецька, 6А; 066 613 85 91).

Кіцмань

Гаряча лінія для переселенців: (0373) 622 049, (0373) 623 975

Глибоцька селищна громада (Глибоцький район)

Місця для розміщення переселенців:

  • Спортзал глибоцької гімназії (с. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 73; 097 591 61 47)
  • Ржавинецька сільська громада (Заставнівський район)
  • Щодо розміщення переселенців: 097 839 51 91

Братанівська сільська громада (Сокирянський район)

Місця для розміщення переселенців:

  • Братанівський навчально-виховний комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)
  • Ванчиковецька сільська громада
  • Щодо розміщення переселенців: 066 449 95 49; 095 383 50 01

Лужанська селищна громада

Місця для розміщення переселенців: ресторан "Княгиня Ольга" (смт Лужан; 066 421 08 30).

Рівненська область

Рівне

Цілодобова "гаряча лінія" для переселенців

  • 0362 400 100
  • 098 505 83 25

У випадку відсутності зв’язку звертатись за адресою: вул. Словацького, 1 (2 поверх), ГУ Національної соціальної сервісної служби України у Рівненській області.

Здолбунів

"Гаряча лінія" для переселенців:

  • 068 077 54 37

Пункт прийому переселенців: вул. Г. Мазепи, 25.

Мінреінтеграції надає номери "гарячих ліній" служб цивільного захисту

  • Луганська область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00
  • Донецька область – 062 645 82 82, 050 347 90 70
  • Харківська область – 057 700 30 90.

Працює також цілодобова "гаряча лінія" Мінреінтеграції з кризових питань – +38 044 355 1478.

Також за цим номером телефону громадяни зможуть отримати актуальну перевірену інформацію щодо ситуації в Україні.
Джерело: ІА «Вчасно» — https://vchasnoua.com/donbass/71519-tym-khto-ide-vid-viiny-korysni-kontakty-v-rehionakh-ukrainy


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Автор: Юлія Бабич