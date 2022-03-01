Де поселитися тим, хто тікає від війни: список корисних контактів

Внаслідок активних обстрілів східно-центральних регіонів країни, безліч українців залишилося без житла.

Рятуючи своє життя та майбутнє власних дітей, вони переміщуються у сусідні області або ж обирають евакуацію в статусі біженців.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Розповідаємо, куди звертатися в разі вимушеного переїзду.

По Україні

Центр Спільних Дій – допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету.

– допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету. Ukraine Now – якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, залиште заявку і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.

– якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, залиште заявку і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня. Прихисток – портал, де можна знайти або запропонувати житло в будь-якому регіоні України. Знайти житло по Україні можна за посиланням.

Вінницька область

Вінниця

Телефон для детальної інформації для переселенців: 15–60.

Розміщення переселенців:

початкова школа № 5 (вул. Богдана Ступки, 18)

вінницький ліцей № 6 (вул. Стрілецька, 12)

вінницьке міжрегіональне вище професійне училище (вул. Стрілецька, 5)

торговельно-економічний інститут (вул. Соборна, 87)

Райгородська сільська громада (Гайсинський район)

Допомога переселенцям:

097 724 46 62

067 420 6138

099 188 66 09.

Івано-Франківська область

Обласний гуманітарний штаб:

0342 55 18 68

068 376 77 62.

Телефони для допомоги переселенцям:

067 010 15 80

050 010 15 80

1580.

Адреса, куди звертатися: Центральний ЦНАП (Незалежності, 9).

Волинська область

"Гаряча лінія" для розміщення вимушено переміщених осіб, телефон – 0332 778 211.

Повідомте своє місцезнаходження та кількість людей, що потребують поселення.

Координатори направлять вас до найближчого місця вільного поселення.

Волинське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) безкоштовно поселятиме біженців.

Спортивна академія "ANT" розгортає табір для біженців. Адреса: Ковельська 40 (відразу за заводом Електротермометрія), телефон – 0 (96) 993 26 94.

Луцьк

Контакти для організації житла та допомоги переселенцям

0332 778 211

0332 284 185,

проспект Волі, 4а.

Дніпропетровська область

Тих, хто був вимушений залишити свою домівку через російську агресію, закликають звертатися за допомогою та інформацією на гарячу лінію Дніпропетровської обласної адміністрації 0 800 505 600.

Кам'янське

Координація розміщення переселенців: 097 519 45 71.

Закарпатська область

Обласний гуманітарний штаб

(0312) 63 04 40

(0312) 61 54 65

(0312) 61 66 74

(093) 703 88 74

(093) 703 88 76

(096) 284 33 68.

Ужгород

Координаційний центр Ужгородської міської ради

(0312) 42 80 29

(0312) 42 80 30

(0312) 61 32 20

(050) 990 51 00

15 – 67

Мукачево

Оперативний штаб Мукачівської міської ради

03131 54210

03131 54275

Кол-центр з метою надання консультацій громадянам, що потребують тимчасового розміщення: 03131 34646. Адреса: площа Духновича, 2

Чоп

Чопська міська рада

0312 71 12 42

099 366 27 92 – Самардак Валерій

066 488 04 98 – Івасюк Сергій

Перечин

050 185 04 15 – Погоріляк Іван

099 262 72 27 – Бреньо Любов

095 604 54 15 – Гаєвська Галина

Баранинська сільська громада

050 877 37 69 – Марусяк Юрій

050 515 91 70 – Когутич Сергій

066 831 89 27 – Іванцик Михайло

Великоберезнянська селищна громада

066 120 77 88 Мицьо Іван

099 727 23 72 Пильник Владислав

095 842 71 37 Веселовський Владислав

Великодоброньська сільська громада

096 655 66 76 – Надь Федір

050 507 67 95 – Сігеті-Шера Наталія

099 025 46 01 – Годор Балінт

Дубриницько-Малоберезнянська сільська громада

095 837 11 20 – Ап’ярій Мар’яна

095 902 91 29 – Ладомиряк Мар’яна

095 877 29 30 – Блода Віталія

Костринська сільська громада

095 480 14 73 – Черевка Василь

050 279 56 11 – Кірик Ярослав

095 331 92 51 – Гайданка Василь

Оноківська сільська громада

050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Марія

050 921 39 08 – Кузьма Михайло

050 757 60 81 – Іванків Рената

Середнянська селищна громада

050 777 85 88 – Чорнак Руслан

050 515 55 01 – Василиндра Роман

097 401 40 99 – Шестаков Юрій

Ставненська сільська громада

095 085 26 92 – Мандрик Іван

099 384 40 33 – Рейпаші Лариса

050 706 92 63 – Шоляк Юрій

Сюртівська сільська громада

095 141 55 18 – Пушкар Арпад

067 555 73 64 – Шаго Оліз

Тур’я-Реметівська сільська громада

099 765 93 35 – Крупчинська Олександра

095 136 83 30 – Девіцька Надія

095 436 92 29 – Король Володимир

Холмівська сільська громада

099 630 09 29 – Якубець Василь

095 204 80 99 – Лазорик Ольга

050 565 32 61 – Вачиля Тетяна

Багато корисної інформації можна також знайти у місцевій групі допомоги біженцям "Допомога Закарпаття".

Львівська область

Номери телефону, за якими можуть звертатись, як і переселенці, так і львів’яни, які хочуть допомогти біженцям:

0962328193 – якщо ви хочете надати будь-яку допомогу для центру;

0684147963 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;

0971821860 – для тих, хто потребує притулку, помешкання, або гуманітарної допомоги;

0973474459 – для тих, хто потребує притулку;

0636633371 – для розв'язання транспортних питань.

Також за даними Львівської міської ради, у місті діє координаційний центр для переселенців. Звертатись за телефоном 032 254 60 79.

Львів

Контакт-центр (для малих груп переселенців): 0322 54 60 15.

Усі переселенці повинні рухатись до Арени Львів

Новий Розділ

Гуртожиток Новороздільського професійного ліцею; телефони – 063 357 11 22 та 067 929 08 01.

Тернопільська область

Гуманітарний штаб:

Телефон: 063 180 38 83

"Карітас" та БФ "Світло реформації":

Телефон: 098 174 77 41

Чортків

Оперативний штаб Чортківської міської ради. Щоб отримати допомогу – зателефонуйте:

067 271 57 82,

095 146 53 73.

Хмельницька область

Координаційний центр. Телефон: 0671331550. Також, при обласному оперативному штабі діє гаряча лінія +38 067 380 35 11. За цим номером можна отримати інформацію, куди можна звернутися за допомогою людям, що постраждали від війни.

Повний список адрес, де приймають біженців.

Хмельницький

вул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122

кінотеатр імені Т. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

клуб "СВ", вул. Свободи, 1А, 0687923479

кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93, 0674254545

Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, 0979053027

Хмельницький електромеханічний коледж, 0961199620

приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13

ресторан "Forrest", вул. Проскурівська, 66/1, 0980488488

фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3, 0986234939

ресторан "Цукерня Потоцьких", вул. Грушевського, 66, 0671213030

ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе 2/1 Б, 0674454587

відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3

спа-центр Kamelot, вул. Львівське шосе, 74, 0974628777, 0677280868

Приватний ліцей "Гармонія", вул. Молодіжна, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081

ЗОШ № 20, вул. Івана Павла II

будинок, Озерна, 0977473178

хостел, Ружична, 0979539901.

Волочиськ

Контакти для організації житла та допомоги переселенцям: 098 342 81 60 (Людмила Бруковська), вул. незалежності 88, каб. 106: відділ соціального захисту населення Волочиської міської ради.

Чернівецька область

Обласний гуманітарний штаб

095 153 62 98

098 508 84 84

097 324 93 74

095 090 17 98

Чернівці

Координація розміщення переселенців

0951536298

0985088484

ГО "Чернівецьке об'єднання "Захист" (вул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);

спільнота баптистів (050 106 88 81, 066 101 34 41);

дім молитви (вул. Героїв Майдану 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);

церква Емануїл (вул. Кобилянської 53; 066 937 42 87);

Український народний дім (вул. Вірменська, 26; 099 325 97 41);

Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 поверх, зал А/Б та вул Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);

ресторація "Хата" (вул. Руська, 1а; 099 099 10 00);

Також працює телеграм-канал для пошуку житла: t.me/housing_cv.

Новоселиця

Координація розміщення переселенців: Новоселицька міська рада (вул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).

Сторожинець

Штаб координації розміщення переселенців (вул. Чернівецька, 6А; 066 613 85 91).

Кіцмань

Гаряча лінія для переселенців: (0373) 622 049, (0373) 623 975

Глибоцька селищна громада (Глибоцький район)

Місця для розміщення переселенців:

Спортзал глибоцької гімназії (с. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 73; 097 591 61 47)

Ржавинецька сільська громада (Заставнівський район)

Щодо розміщення переселенців: 097 839 51 91

Братанівська сільська громада (Сокирянський район)

Місця для розміщення переселенців:

Братанівський навчально-виховний комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)

Ванчиковецька сільська громада

Щодо розміщення переселенців: 066 449 95 49; 095 383 50 01

Лужанська селищна громада

Місця для розміщення переселенців: ресторан "Княгиня Ольга" (смт Лужан; 066 421 08 30).

Рівненська область

Рівне

Цілодобова "гаряча лінія" для переселенців

0362 400 100

098 505 83 25

У випадку відсутності зв’язку звертатись за адресою: вул. Словацького, 1 (2 поверх), ГУ Національної соціальної сервісної служби України у Рівненській області.

Здолбунів

"Гаряча лінія" для переселенців:

068 077 54 37

Пункт прийому переселенців: вул. Г. Мазепи, 25.

Мінреінтеграції надає номери "гарячих ліній" служб цивільного захисту

Луганська область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00

Донецька область – 062 645 82 82, 050 347 90 70

Харківська область – 057 700 30 90.

Працює також цілодобова "гаряча лінія" Мінреінтеграції з кризових питань – +38 044 355 1478.

Також за цим номером телефону громадяни зможуть отримати актуальну перевірену інформацію щодо ситуації в Україні.

Джерело: ІА «Вчасно» — https://vchasnoua.com/donbass/71519-tym-khto-ide-vid-viiny-korysni-kontakty-v-rehionakh-ukrainy



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