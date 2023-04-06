Де розмістити кондиціонер: правила, які має знати кожен

При виборі кондиціонера у квартиру люди часто звертають увагу на його дизайн та вартість, але менше уваги приділяють плануванню розміщення.

Проте дуже важливо все ретельно продумати, аби новий ґаджет у квартирі приніс задоволення та користь, а не труднощі.

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Як розмістити кондиціонер у квартирі

Зазвичай всю увагу покупця займає саме тривалий процес вибору кондиціонера, адже потрібно ретельно продумати його застосування, розрахувати потужність, визначити функції та обрати систему фільтрації.

Вже після вивчення технічних характеристик можна переходити до вигляду та пробувати вписати кондиціонер у дизайн квартири. Звертати увагу варто і на розміри кімнати, аби новий помічний не виглядав надто великим у маленькому просторі.

Якщо ви перейшли до фінального етапу – розміщення, спішимо поділитись корисними порадами, які допоможуть ухвалити правильне рішення. Потік холодного повітря не повинен бути спрямований на ліжко чи робоче місце – це головне правило, яким ви можете керуватись.



Кондиціонер важливо розмістити правильно / Фото Pexels

Якщо ви плануєте встановлювати кондиціонер у спальні, рекомендуємо обрати місце збоку від ліжка, але не над ним. У дитячих кімнатах, які не хизуються великими розмірами, розміщати кліматичну техніку не варто як з безпекових, так і з візуальних причин.

У кухні кондиціонер найкраще встановлювати навпроти робочої зони. У будь-якій кімнаті спрацює спосіб над дверима – це допоможе приховати деталі та не буде заважати переміщенню меблів.

Не встановлюйте кондиціонери над джерелами тепла: бойлери, батареї та інше. Також ніщо не має перешкоджати роботі техніки та вільній циркуляції повітря: штори, решітки чи перегородки.