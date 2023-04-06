Однако очень важно все тщательно продумать, чтобы новый гаджет в квартире принес удовольствие и пользу, а не трудности.

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Как разместить кондиционер в квартире

Обычно все внимание покупателя занимает именно длительный процесс выбора кондиционера, ведь нужно тщательно продумать его применение, рассчитать мощность, определить функции и выбрать систему фильтрации.

После изучения технических характеристик можно переходить к виду и пробовать вписать кондиционер в дизайн квартиры. Обращать внимание стоит и на размеры комнаты, чтобы новый помощник не выглядел слишком большим в маленьком пространстве.

Если вы перешли в финальный этап – размещение, торопимся поделиться полезными советами, которые помогут принять правильное решение. Поток холодного воздуха не должен быть направлен на кровать или рабочее место – это главное правило, которым вы можете руководствоваться.



Кондиционер важно разместить правильно / Фото Pexels

Если вы планируете устанавливать кондиционер в спальне, рекомендуем выбрать место сбоку от кровати, но не над ней. В детских комнатах, которые не кичатся большими размерами, размещать климатическую технику не стоит как по безопасным, так и по визуальным причинам.

В кухне кондиционер лучше всего устанавливать напротив рабочей зоны. В любой комнате сработает способ над дверью – это поможет скрыть деталь и не мешает перемещению мебели.

Не устанавливайте кондиционеры над источниками тепла: бойлеры, батареи и т.д. Ничто не должно препятствовать работе техники и свободной циркуляции воздуха: шторы, решетки или перегородки.