Згідно зі статистикою ЛУН Місто, станом на 1 листопада 2021, медіанна ціна квадратного метра квартири у столичній новобудові становить 33 000 гривні. У Львові ціни продовжують зростати – другий місяць поспіль до ціни на "квадрат" прибавляється ще 500 гривень. Натомість в Одесі середня ціна квадратного метра втратила в ціні 200 гривень. якщо порівнювати з жовтнем. Зараз ціна "квадрата" становить 21 500 грн.

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Ціни на новобудови у Києві

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва / Фото ЛУН Місто

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 66 100 гривень (це на 3 500 гривень дорожче, ніж у жовтні). Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 22 600 гривень за "квадрат".

Скільки коштують квартири в новобудовах під Києвом / Фото ЛУН Місто

Ціни на нерухомість передмістя Києва зросли в середньому на 1000 гривень. Найвищі ціни зафіксовані у Вишневому – 24 000 гривень та Вишгороді – 23 000 гривень.

Як розподілилися ціни за сегментами

Станом на 1 листопада:

економклас у Києві коштує в середньому 22 000 гривень за квадратний метр,

комфорт – 26 900 гривень за квадратний метр,

бізнес – 50 600 гривень за квадратний метр,

преміум – 73 800 гривень за квадратний метр.

Ціни на новобудови Одеси

Скільки коштують квартири в новобудовах Одеси / Фото ЛУН Місто

Цього місяця в Одесі найдешевшим районом став Суворівський, "квадрат" тут коштує 18 800 гривень, найдорожчим – Приморський, в якому доведеться заплатити 31 600 гривень за квадратний метр.

Як розподілилися ціни за сегментами

квадратний метр в економі в середньому коштує 15 800 гривень,

комфорт – 19 700 гривень за квадратний метр,

бізнес можна взяти за 23 800 гривень за квадратний метр,

преміум – 38 000 гривень за квадратний метр.

Ціни на новобудови Львова

Скільки коштують квартири в новобудовах Львова / Фото ЛУН Місто

У Львові найдорожчі квадрати у центрі міста: за метр у Галицькому районі доведеться заплатити в середньому 30 300 гривень. Найдешевше житло нині у двох районах міста: Шевченківському та Сихівському – 23 700 гривень за "квадрат".

Як розподілилися ціни за сегментами