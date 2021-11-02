Согласно статистике ЛУН Город, по состоянию на 1 ноября 2021 года, медианная цена квадратного метра квартиры в столичной новостройке составляет 33 000 гривны. Во Львове цены продолжают расти – второй месяц подряд к цене на "квадрат" прибавляется еще 500 гривен. В Одессе же средняя цена квадратного метра потеряла в цене 200 гривен, если сравнивать с октябрем. Сейчас цена "квадрата" составляет 21500 грн.

Интересно Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

Цены на новостройки в Киеве

Сколько стоят квартиры в новостройках Киева / Фото ЛУН Город

Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 66 100 гривен (это на 3 500 гривен дороже, чем в октябре). Самым дешевым продолжает быть Деснянский район – 22 600 гривен за "квадрат".

Сколько стоят квартиры в новостройках под Киевом / Фото ЛУН Город

Цены на недвижимость пригорода Киева выросли в среднем на 1000 гривен. Самые высокие цены зафиксированы в Вишневом – 24 000 гривен и Вышгороде – 23 000 гривен.

Как распределились цены по сегментам

По состоянию на 1 ноября:

экономкласс в Киеве стоит в среднем 22 000 гривен за квадратный метр,

комфорт – 26 900 гривен за квадратный метр,

бизнес – 50 600 гривен за квадратный метр,

премиум – 73800 гривен за квадратный метр.

Цены на новостройки Одессы

Сколько стоят квартиры в новостройках Одессы / Фото ЛУН Город

В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Суворовский, "квадрат" здесь стоит 18 800 гривен, самым дорогим – Приморский, в котором придется заплатить 31 600 гривен за квадратный метр.

Как распределились цены по сегментам

квадратный метр в экономе в среднем стоит 15 800 гривен,

комфорт – 19 700 гривен за квадратный метр,

бизнес можно взять за 23 800 гривен за квадратный метр,

премиум – 38 000 гривен за квадратный метр.

Цены на новостройки Львова

Сколько стоят квартиры в новостройках Львова / Фото ЛУН Город

Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: в Галицком районе придется заплатить в среднем 30 300 гривен. Самое дешевое жилье в двух районах города: Шевченковском и Сиховском – 23 700 гривен за "квадрат".

Как распределились цены по сегментам