З початку року ціни на оренду житла в Києві не знижувалися. За скільки можна винайняти квартиру у столиці – читайте нижче.

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Що шукають орендарі

Найчастіше потенційні орендарі підбирають комфортні умови для життя. Переважно це будинки, побудовані після 2000-го року зі свіжим ремонтом у парадному та відмінним плануванням квартири. У ній має бути необхідна побутова техніка, свіжі меблі й нормальні вікна.

Однокімнатні сьогодні поступаються місцем трикімнатним, які шукають у складчину – так можна заощадити й на вартості оренди, й на комунальних платежах. Та й заставний платіж ділиться на двох – трьох осіб, що вже легше,

– зазначив рієлтор Ігор Мисловський.

У квартирі має бути побутова техніка, меблі й ремонт / Фото Pixabay

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Що с цінами

За словами експертів, з початку 2021 року вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві зросла на 6 – 8%, двокімнатних – на 4 – 6%, трикімнатних – на 8 – 10%.

Найпопулярнішими районами для оренди житла у Києві є Оболонський, Голосіївський, Подільський, Святошинський та Деснянський.

Найпростішу квартиру у Києві можна винайняти за 6 – 6,5 тисячі гривень. Це буде невелика "гостинка" у спальному районі зі старими меблями й ремонтом.

Здебільшого однокімнатні квартири здають за ціною від 8 до 10 тисяч гривень на місяць. Це квартира зі свіжим ремонтом, меблями й технікою. У центрі міста подібний варіант обійдеться від 12 до 16 тисяч гривень на місяць.

здають за ціною від 8 до 10 тисяч гривень на місяць. Це квартира зі свіжим ремонтом, меблями й технікою. У центрі міста подібний варіант обійдеться від 12 до 16 тисяч гривень на місяць. Двокімнатна квартира у столиці обійдеться в 9 – 12 тисяч гривень на місяць у старому житловому фонді й 14 – 16 тисяч гривень у нових будинках.

у столиці обійдеться в 9 – 12 тисяч гривень на місяць у старому житловому фонді й 14 – 16 тисяч гривень у нових будинках. Ціни на трикімнатну квартиру коливаються в межах 12 – 18 тисяч гривень на місяць залежно від будинку й локації.

За словами експертів, у літній час ціни на оренду житла у Києві можуть знизитися. Це пов'язано з тим, що літо – мертвий сезон на ринку житла. Однак багато також залежить від ситуації з коронавірусною інфекцією та зростання інфляції.