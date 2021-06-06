Скільки коштує найдешевша квартира у Києві й де вона розташована

На ринку нерухомості у Києві спостерігається активність. У травні 2021 року обсяг інвестицій у столичне житло виріс на 12% в порівнянні з квітнем і склав 30,7 мільйона доларів (836,5 мільйона гривень).

Найдешевша квартира була продана за 25 тисяч доларів (близько 680 тисяч гривень). Де вона знаходиться і яке ще житло купували українці, розповіла генеральна директорка АН "Благовіст" (Київ) Олена Біберова.

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Найдешевша квартира і найдорожчий будинок

Найдешевшою квартирою , яка була продана у Києві в травні, став об'єкт площею 28 квадратних метрів. Житло розташоване на вулиці Новгородській у Солом'янському районі. Його купили за 25 тисяч доларів (близько 680 тисяч гривень).

, яка була продана у Києві в травні, став об'єкт площею 28 квадратних метрів. Житло розташоване на вулиці Новгородській у Солом'янському районі. Його купили (близько 680 тисяч гривень). Найдорожчою нерухомістю, яка була продана у травні, став приватний будинок у селі Лісники (Києво-Святошинський район). Особняк площею 610 квадратних метрів придбали за 1 мільйон доларів (27,2 мільйона гривень).

У травні обсяг інвестицій в столичну нерухомість зріс​ / Фото Pixabay

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Що найчастіше купували у травні

14% від загальної кількості угод склали квартири вартістю до 50 тисяч доларів (близько 1,36 мільйона гривень). Це були одно- й двокімнатні квартири.

45% угод – житло від 50 до 100 тисяч доларів (1,36 – 2,7 мільйона доларів). Це дво- й трикімнатні квартири у нових будинках у Солом'янському, Подільському та Дарницькому районах Києва.

– житло від 50 до 100 тисяч доларів (1,36 – 2,7 мільйона доларів). Це дво- й трикімнатні квартири у нових будинках у Солом'янському, Подільському та Дарницькому районах Києва. 35% угод – нерухомість вартістю від 100 до 250 тисяч доларів (2,7 – 6,8 мільйона гривень). Це квартири в новобудовах в Голосіївському і Печерському районах.

– нерухомість вартістю від 100 до 250 тисяч доларів (2,7 – 6,8 мільйона гривень). Це квартири в новобудовах в Голосіївському і Печерському районах. 6% угод склали об'єкти нерухомості в ціновій категорії від 250 тисяч доларів. Наприклад, в Оболонському районі (вулиця Героїв Сталінграду) за 310 тисяч доларів (8,45 мільйона гривень) була продана 4-кімнатна квартира.

У травні за 45 тисяч доларів (1,2 мільйона гривень) купили квартиру площею 32 квадратних метри у Печерському районі (вулиця Бастіонна); за 50 тисяч доларів – однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр у Солом'янському районі (вулиця Радченко).