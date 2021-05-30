Житло коштувало зірці 7,85 мільйона доларів (майже 216 мільйонів гривень). Як воно виглядає – дивіться нижче.

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Що є на території та у будинку

Маєток було збудовано зовсім нещодавно – сім'я Мак-Конагей стала першими його власниками. Площа будинку, який розташований у закритому житловому комплексі з цілодобовою охороною, складає майже 500 квадратних метрів. Інтер'єр будинку виконано у спокійних світлих відтінках з елементами дерева.

Інтер'єр будинку стриманий і лаконічний / Фото realtor

У резиденції Мак-Конагея, де з кожної кімнати відкривається прекрасний вид, є 6 спалень і 6 ванних кімнат, простора вітальня з диваном, обіднім столом і островом з барними стільцями, кухня та винний льох. Також є кінозал, робочий кабінет.

Сім'я Мак-Конагей стала першими мешканцями цього будинку / Фото realtor

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На території маєтку є два басейни й літня кухня на свіжому повітрі.

У маєтку актора є два басейни / Фото realtor

Особливість зоряної вілли – чудові краєвиди, якими можна насолоджуватися з будь-якої точки об'єкта.

З вілли Мак-Конагея відкривається прекрасний вид / Фото realtor

Як виглядає будинок на Гаваях, де живе Меттью Мак-Конагей / Фото realtor.com