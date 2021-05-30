Жилье обошлось звезде в 7,85 миллиона долларов (почти 216 миллионов гривен). Как оно выглядит – смотрите ниже.
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Что есть на территории и в доме
Имение было построено совсем недавно и семья Макконахи стала первыми его владельцами. Площадь дома, который расположен в закрытом жилом комплексе с круглосуточной охраной, составляет почти 500 квадратных метров. Интерьер дома выполнен в спокойных светлых оттенках с элементами дерева.
Интерьер дома сдержанный и лаконичный / Фото realtor
В резиденции Макконахи, где из каждой комнаты открывается прекрасный вид, есть 6 спален и 6 ванных комнат, просторная гостиная с диваном, обеденным столом и островом с барными стульями, кухня и винный погреб. Также есть кинозал, рабочий кабинет.
Семья Макконахи стала первыми жильцами этого дома / Фото realtor
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На территории поместья есть два бассейна и летняя кухня на свежем воздухе.
В поместье актера есть два бассейна / Фото realtor
Особенность звездной виллы – прекрасные пейзажи, которыми можно наслаждаться из любой точки объекта.
Из виллы Макконахи открывается прекрасный вид / Фото realtor
Как выглядит дом Мэттью Макконахи на Гавайях / Фото realtor.com