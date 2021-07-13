Елітне містечко налічує всього 17 котеджів та не має парканів. Як виглядає дім знаменитої української акторки – показали у програмі "Викриття".

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Що відомо про елітне котеджне містечко

Будинок Олени Кравець розташований на столичних Осокорках. У ньому налічується лише 17 ділянок, між якими немає парканів. Територія надійно захищена: на в'їзді є пост, а на набережній Дніпра – варта. У розпорядженні жителів містечка – великий басейн з морською водою, а також гавань для яхт та катерів, де можна припаркувати свій транспорт.

Олена Кравець обрала для життя котеджне містечко на Осокорках / Скриншот з відео програми "Викриття"

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Дім Олени Кравець

Зірковий котедж розташований серед густої зелені всього за 50 метрів від води. І зовні, і всередині особняк зірки площею близько 300 квадратних метрів виконано з дерев'яного бруса.

Котедж зірки виконано з дерева / Скриншот з відео програми "Викриття"

Відомо, що дизайном інтер'єру розкішного особняка займалася дружина телеведучого Андрія Данилевича – Тетяна. Зіркові родини давно дружать.

У будинку Олени Кравець є простора вітальня з високими стелями та масивною люстрою. На другому поверсі розташовано дві дитячих кімнати. Одна з них належить 5-річним двійнятам Каті та Вані, друга – старшій доньці Маші.

На другому поверсі акторка зробила дитячі кімнати / Скриншот з відео програми "Викриття"

Скільки коштує житло Олени Кравець

Усі будинки у котеджному містечку на Осокорках давно продано, однак є можливість винайняти особняк та стати сусідом зірки "Кварталу 95". Оренда нерухомості на місяць обійдеться 4 – 5 тисяч доларів (109 – 136 тисяч гривень).

Цікаво! Актори "Кварталу 95" Євген Кошовий та Юрій Корявченков, який нині є народним депутатом від "Слуги народу", живуть неподалік від Олени Кравець. Вони мають квартири на Дніпровській Набережній.

Кадри з будинку зірки "Кварталу 95" Олени Кравець / Скриншоти з відео програми "Викриття":

Як виглядає котедж Олени Кравець на Осокорках: дивіться відео