Колись таунгаузом називали міську резиденцію представника аристократії. Такі типи будинків рідко стояли окремо – зазвичай їх будували вряд і впритул один до одного. На фото видно, що будинок Тейлор Свіфт є істинним таунгаузом.

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Житло Тейлор Свіфт за 50 мільйонів

Співачка купила таунхаус на Франклін-стріт ще у 2014 році за 18 мільйонів доларів. До цього він належав режисеру "Володаря перснів" Пітеру Джексону.

Спочатку в помешканні було 7 спалень, але співачці цього виявилося замало. Вона розширила своє житло, придбавши три квартири в сусідньому будинку за ціною до 10 мільйонів доларів кожна. Два верхні поверхи об'єднали в один дуплекс площею 779 квадратних метрів.

Час від часу Тейлор ділилася фото зі свого розкішного помешкання. Світлини дали зрозуміти, що декор усередині будинку виконаний у сільському і неокласичному стилях. Стеля облицьована дерев'яними балками, що створює атмосферу фермерського будинку.

Таунгауз славнозвісної співачки / Фото з інстаграму Тейлор Свіфт

Житлова зона в будинку співачки оформлена в червоних тонах, а світло там м'яке і розсіяне. У їдальні стіни пофарбовані також у червоний колір. Там є довгий обідній стіл, оксамитові дивани, старовинні червоні килими і люстри в неокласичному стилі. На кухні помітні жовті стіни та біло-сірий мармуровий острів.

Кілька знаменитостей мали можливість оцінити індивідуальний стиль, зокрема, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Джіджі Гадід і Софі Тернер.