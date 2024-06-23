Когда-то таунхаузом называли городскую резиденцию представителя аристократии. Такие типы домов редко стояли отдельно – обычно их строили в ряд и вплотную друг к другу. На фото видно, что дом Тейлор Свифт является истинным таунгаузом.

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Жилье Тейлор Свифт за 50 миллионов

Певица купила таунхаус на Франклин-стрит еще в 2014 году за 18 миллионов долларов. До этого он принадлежал режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону.

Сначала в доме было 7 спален, но певице этого оказалось мало. Она расширила свое жилье, приобретя три квартиры в соседнем доме по цене до 10 миллионов долларов каждая. Два верхних этажа объединили в один дуплекс площадью 779 квадратных метров.

Время от времени Тейлор делилась фото из своего роскошного дома. Фотографии дали понять, что декор внутри дома выполнен в деревенском и неоклассическом стилях. Потолок облицован деревянными балками, что создает атмосферу фермерского дома.

Таунгауз знаменитой певицы / Фото из инстаграма Тейлор Свифт

Жилая зона в доме певицы оформлена в красных тонах, а свет там мягкий и рассеянный. В столовой стены окрашены также в красный цвет. Там есть длинный обеденный стол, бархатные диваны, старинные красные ковры и люстры в неоклассическом стиле. На кухне заметны желтые стены и бело-серый мраморный остров.

Несколько знаменитостей имели возможность оценить индивидуальный стиль, в частности, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Джиджи Гадид и Софи Тернер.