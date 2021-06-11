Де живе Тіна Кароль: відео з розкішного особняка зірки під Києвом

Українська співачка Тіна Кароль проживає в розкішному маєтку в селі Зазим'я під Києвом. Цей будинок зірці подарував чоловік Євген Огір (у 2013 році помер від раку шлунка).

Співачці довелося самій облаштовувати будинок для себе й сина Веніаміна. Тіна Кароль провела екскурсію особняком і поділилася відео.

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Що є на території

Тіна Кароль не показує кадри, зняті вдома, у соціальних мережах. Однак вона провела екскурсію своїм маєтком і показала, як живе. На території є 3-поверховий котедж, спортзал, гарний сад і лаунж-зона, город і розарій.

Тіна Кароль показала свій будинок​ / Скриншот відео

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На другому поверсі у співачки є велика гардеробна. Вона розділена на 2 частини: з одного боку – сценічні речі, з іншого – повсякденні.

У житті співачка віддає перевагу спортивному стилю / Скриншот відео

Також є ігрова. Співачка зізнається, що син уже виріс і у кімнаті все потрібно міняти.

Простора ігрова кімната для сина Веніаміна / Скриншот відео

Як виглядає особняк зірки​ / Скриншоти з ютуб-каналу Тіни Кароль:

Дивіться відео з розкішного будинку зірки / ютуб-канал Тіни Кароль:​