Певице пришлось самой обустраивать дом для себя и сына Вениамина. Тина Кароль провела экскурсию по особняку и поделилась видео.

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Что есть на территории

Тина Кароль не показывает кадры, снятые дома, в социальных сетях. Однако она провела экскурсию по своему особняку и показала, как живет. На территории поместья есть 3-этажный коттедж, спортзал, красивый сад и лаунж-зона, огород и розарий.

Тина Кароль показала свой дом / Скриншот видео

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На втором этаже у певицы есть большая гардеробная. Она разделена на 2 части: с одной стороны – сценические вещи, с другой – повседневные.

В жизни певица предпочитает спортивный стиль / Скриншот видео

Также есть игровая. Певица признается, что сын уже вырос и в комнате все нужно менять.

Просторная игровая комната обустроена для сына Вениамина / Скриншот видео

Как выглядит особняк певицы / Скриншоты с ютуб-канала Тины Кароль:

Смотрите видео из роскошного дома звезды / ютуб-канал Тины Кароль: