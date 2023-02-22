Сьогодні завдяки героїчності української армії нас підтримує увесь цивілізований світ. Лідери багатьох країн не лише висловлюють нам свою підтримку, а й активно допомагають долати російських загарбників.



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Справжніми друзями України стали Джо Байден, Борис Джонсон та Анджей Дуда. Ці лідери завжди приймають гарні рішення, і це стосується навіть їхніх помешкань.

Анджей Дуда

Після інавгурації президент Польщі разом із дружиною переїхали у Президентський палац, що у Варшаві. Президентський палац – історична будівля у центрі Варшави, з 1994 року офіційна резиденція Президента Республіки Польща.

Їдальня у палаці / Фото з інстаграму wpalacu

Президентський палац є найбільшим палацом у Варшаві. Монументальна споруда складається з чотириповерхового основного корпусу та двох бічних крил. Його багато разів перебудовували. Сучасного вигляду набув на початку ХІХ століття.

Розкішна зала палацу / Фото з інстаграму wpalacu

За свою понад 350-річну історію Президентський палац був резиденцією кількох видатних сімей, свідком різноманітних бурхливих подій, що прокотилися Республікою Польща. Тут влаштовувалися концерти, театральні вистави, грандіозні бали, на яких були присутні представники польських і литовських магнатів.

Антишамбр — вітальна кімната /Фото з інстаграму wpalacu

Будівля слугувала театром, місцем політичних дебатів та резиденцією губернатора. Тут же відбувся перший публічний концерт Фридерика Шопена.

Джо Байден

За традицією, яка бере свій початок у 1800 році, президент Сполучених Штатів Америки та перша леді живуть у Білому домі або, як ще його називають, Капітолії. У будівлі 132 кімнати, 32 ванні кімнати, 412 дверей, 147 вікон, 28 камінів, 7 сходів, 3 ліфти, кінотеатр, боулінг і більярдна. Тут також є тенісний корт, а їдальня може вмістити 140 гостей.

Неймовірна споруда / Фото Іnsider

Будівля має шість поверхів, а на рубежі 1950-х років, на прохання президента Трумена, було зроблено реконструкцію та додано 2 додаткових поверхи під будівлею, де розмістилися приватні кімнати президента.

Білий дім складається з трьох основних частин, також включає будівлю виконавчого офісу президента Сполучених Штатів, що примикає до Білого дому, і прилеглі зелені зони, включаючи два сади.

Всередині овального кабінету / Офіційне фото Білого дому

Борис Джонсон

Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон проживав за адресою Даунінґ-стріт, 10. Це офіційна резиденція британських прем'єрів з 1905 року. Ця споруда вважається не тільки осередком політичного життя країни, але й одним з найважливіших об'єктів національного культурного спадку.

Резиденція розташована у центрі Лондона / Фото інстаграм Бориса Джонсона

Після складання своїх обов’язків Борис Джонсон переїхав на південний схід столиці Англії. Затишна приватна вілла розташована на зеленій вулиці, а до Вестмінстера всього пів години їзди.

Затишна вітальня улюбленця українців / Фото express

Споруда охоплює понад 180 квадратних метрів, з двома кімнатами для прийому гостей, чотирма спальнями та двома ванними кімнатами.