Сегодня, благодаря героичности украинской армии, нас поддерживает весь цивилизованный мир. Лидеры многих стран не только выражают свою поддержку, но и активно помогают преодолевать российских оккупантов.



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Настоящими друзьями Украины стали Джо Байден, Борис Джонсон и Анджей Дуда. Эти лидеры всегда принимают хорошие решения, и это касается даже их жилищ.

Анджей Дуда

После инаугурации президент Польши вместе с супругой переехали в Президентский дворец в Варшаве. Президентский дворец – историческое здание в центре Варшавы, с 1994 года – официальная резиденция Президента Республики Польша.

Столовая во дворце / Фото с инстаграмма wpalacu

Президентский дворец является самым большим дворцом в Варшаве. Монументальное сооружение состоит из четырехэтажного основного корпуса и двух боковых крыльев. Его многократно перестраивали. Современный вид приобрел в начале XIX века.

Роскошный зал дворца / Фото с инстаграмма

За свою более чем 350-летнюю историю Президентский дворец был резиденцией нескольких выдающихся семей, свидетелем различных бурных событий, прокатившихся по Республике Польша. Здесь устраивались концерты, театральные представления, грандиозные балы, на которых присутствовали представители польских и литовских магнатов.

Антишамбр – гостиная комната / Фото с инстаграмма

Здание служило театром, местом политических дебатов и резиденцией губернатора. Здесь же прошел первый публичный концерт Фридерика Шопена.

Джо Байден

По традиции, которая берет свое начало в 1800 году, президент Соединенных Штатов Америки и первая леди живут в Белом доме или, как его называют, Капитолии. В здании 132 комнаты, 32 ванные комнаты, 412 дверей, 147 окон, 28 каминов, 7 лестниц, 3 лифта, кинотеатр, боулинг и бильярдная. Здесь также есть теннисный корт, а столовая может вместить 140 гостей.

Невероятное сооружение / Фото Іnsider

Здание имеет шесть этажей, а на рубеже 1950-х годов, по просьбе президента Трумэна, была сделана реконструкция и добавлены 2 дополнительных этажа под зданием, где разместились частные комнаты президента.

Белый дом состоит из трех основных частей, также включает в себя здание исполнительного офиса президента Соединенных Штатов, примыкающего к Белому дому, и близлежащие зеленые зоны, включая два сада.

Внутри овального кабинета / Официальное фото Белого дома

Борис Джонсон

Во время пребывания в должности премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон проживал по адресу Даунг-стрит, 10. Это официальная резиденция британских премьеров с 1905 года. Это сооружение считается не только средоточием политической жизни страны, но и одним из важнейших объектов национального культурного наследия.

Резиденция расположена в центре Лондона / Фото инстаграмм Бориса Джонсона

После сложения своих обязанностей Борис Джонсон переехал на юго-восток столицы Англии. Уютная частная вилла расположена на зеленой улице, а в Вестминстер всего полчаса езды.

Уютная гостиная любимца украинцев / Фото express

Сооружение охватывает более 180 квадратных метров, с двумя комнатами для приема гостей, четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.