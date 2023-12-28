Станом на кінець листопада до Польщі побудували 199,6 тисячі нових квартир. Це на 7,1 відсотка менше, ніж рік тому, коли за перші 11 місяців року на ринку з'явилося 214 тисяч приміщень. Проте, якщо порівнювати з результатами за багато років, то це дуже гарний результат – третій найвищий у цьому столітті. Як свідчать дані Головного управління статистики, краще було лише у 2022 та 2021 роках.

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Попит все ще переважає над пропозицією

Дефіцит квартир на ринку все ще відчувається, що виражається в постійному зростанні цін на нерухомість. Із цьогорічних 199 тисяч більшість квартир – це 123 тисячі або 62% – побудовані девелоперськими компаніями. Фізичні інвестори становили 36,5% від загальної кількості, тобто вклали у будівництво 72,8 тисячі нових квартир. Решта 4 тисячі – кооперативні, комунальні та соціальні орендовані приміщення.

Головне управління статистики збирає дані про кількість виданих дозволів на будівництво нових квартир і кількість розпочатих будівельних робіт. Завдяки цьому можна з високою точністю оцінити обсяг зданих квартир на найближчі кілька років.

В обох категоріях видно сповільнення в порівнянні з минулим роком. За січень-листопад інвестори проявили готовність побудувати 219 тисяч нових приміщень (аж на 21,1% менше, ніж рік тому), а почали будувати 175 тисяч квартир (зменшення на 8,3%).

Проте позитивний результат зафіксували в листопаді цього року. Минулого місяця інвестори розпочали будівництво 16,1 тисячі квартир (аж на 32,9% більше, ніж у листопаді минулого року) та отримали дозволи на будівництво ще на 20,7 тисячі помешкань (зростання на 6,8% у річному обчисленні).

Що впливає на відновлення ринку

Експерти зазначили, що на відновлення ринку впливають:

покращення економічної ситуації;

зниження процентних ставок;

кращі перспективи для споживачів, тобто майбутніх покупців житла.

За словами аналітика Форуму громадянського розвитку Габріеля Гаврилюка, у найближчі місяці ця тенденція збережеться.

"Нещодавно ми пережили незначний обвал на ринку житла через шалену інфляцію, різко здорожчало будівництво житла. Через зростання процентних ставок зменшився попит на житло в короткостроковій перспективі. Зараз ситуація нормалізується", – каже Гаврилюк.