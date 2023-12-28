По состоянию на конец ноября в Польшу построили 199,6 тысяч новых квартир. Это на 7,1 процента меньше, чем год назад, когда за первые 11 месяцев года на рынке появилось 214 тысяч помещений. Однако, если сравнивать с результатами за многие годы, то это очень хороший результат – третий самый высокий в этом веке. Как свидетельствуют данные Главного управления статистики, лучше всего было в 2022 и 2021 годах.

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Спрос все еще преобладает над предложением

Дефицит квартир на рынке все еще чувствуется, что выражается в постоянном росте цен на недвижимость. Из нынешних 199 тысяч большинство квартир – это 123 тысячи или 62% – построены девелоперскими компаниями. Физические инвесторы составляли 36,5% от общего количества, то есть вложили в строительство 72,8 тысяч новых квартир. Остальные 4 тысячи – кооперативные, коммунальные и социальные арендованные помещения.

Главное управление статистики собирает данные о количестве выданных разрешений на строительство новых квартир и количестве начатых строительных работ. Благодаря этому можно с высокой точностью оценить объем сданных квартир на ближайшие несколько лет.

В обеих категориях видно замедление по сравнению с прошлым годом. За январь-ноябрь инвесторы проявили готовность построить 219 тысяч новых помещений (на 21,1% меньше, чем год назад), а начали строить 175 тысяч квартир (уменьшение на 8,3%).

Однако п положительный результат зафиксировали в ноябре в этом году. В прошлом месяце инвесторы начали строительство 16,1 тысяч квартир (на 32,9% больше, чем в ноябре прошлого года) и получили разрешения на строительство еще на 20,7 тысяч квартир (рост на 6,8% в годовом исчислении).

Что влияет на восстановление рынка

Эксперты отметили, что на восстановление рынка влияют:

улучшение экономической ситуации;

снижение процентных ставок;

лучшие перспективы для потребителей, то есть будущих покупателей жилья.

По словам аналитика Форума гражданского развития Габриэля Гаврилюка, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.

"Недавно мы пережили незначительный обвал на рынке жилья из-за бешеной инфляции, резко удорожало строительство жилья. Из-за роста процентных ставок уменьшился спрос на жилье в краткосрочной перспективе. Сейчас ситуация нормализуется", – говорит Гаврилюк.