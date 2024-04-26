Попит перевищує пропозицію: яких квартир найбільше не вистачає у Києві

У Києві ринок нерухомості дуже близький до дефіциту житла. Експерти кажуть, що забудовники дедалі менше беруться за нові проєкти, а багато розпочатих – не завершують.

За словами експертки Ірини Міхальової, подекуди дефіцит зданого в експлуатацію житла вже є, як і брак квартир у будинках високої стадії готовності. Це стосується, зокрема, категорії новобудов комфорт-класу.

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Якого житла бракує

Відтак у Києві майже немає готових одно- та двокімнатних квартир невеликої площі, які мають найбільший попит. Фахівчиня каже, що особливо гостро відчувається також брак квартир у забудовників, які працюють за державними програмами "єОселя" та "єВідновлення".

"За останні роки забудовники практично не стартували з новими проєктами через низький попит на житло "на котловані" та відмову банків кредитувати придбання квартир за програмою "єОселя" у будинках із готовністю до 50%. Тому вийшов певним вакуум із залишків квартир", – розповіла Ірина Міхальова.

Наразі дефіцит житла в новобудовах поки що точно не тотальний. Існує нестача лише певного виду житла – це вищезгаданих одно- та двокімнатних помешкань.

Як змінюються темпи будівництва

За даними компанії M4U, в активній стадії будівництва в Києві наприкінці 2023 року було 175 об'єктів, хоча починали 182. Навіть у 2022-му об'єктів будували більше – 185.

У Київській області напередодні повномасштабного вторгнення активно будували 263 об'єкти, а минулого року – приблизно 220.