По словам эксперта Ирины Михалевой, иногда дефицит сданного в эксплуатацию жилья уже есть, как и нехватка квартир в домах высокой стадии готовности. Это касается, в частности, категории новостроек комфорт-класса.

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Какого жилья не хватает

Поэтому в Киеве почти нет готовых одно- и двухкомнатных квартир небольшой площади, которые пользуются наибольшим спросом. Специалист говорит, что особенно остро ощущается также нехватка квартир у застройщиков, которые работают по государственным программам "еОселя" и "еВідновлення".

"За последние годы застройщики практически не стартовали с новыми проектами из-за низкого спроса на жилье "на котловане" и отказ банков кредитовать приобретение квартир по программе "еОселя" в домах с готовностью до 50%. Поэтому вышел определенным вакуум из остатков квартир", – рассказала Ирина Михалева.

Сейчас дефицит жилья в новостройках пока точно не тотальный. Существует нехватка только определенного вида жилья – это вышеупомянутых одно- и двухкомнатных квартир.

Как меняются темпы строительства

По данным компании M4U, в активной стадии строительства в Киеве в конце 2023 года было 175 объектов, хотя начинали 182. Даже в 2022-м объектов строили больше – 185.

В Киевской области накануне полномасштабного вторжения активно строили 263 объекта, а в прошлом году – примерно 220.