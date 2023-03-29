Найпопулярніші предмети декору для красивого двору: їх зараз купують усі

Як тільки тепліє, господарі будинку починають облаштовувати свої дворики. Сезон затишних вечорів на природі от-от розпочнеться, тому варто знати, які предмети декору зараз купують найчастіше.

Існує безліч предметів зовнішнього декору, які сьогодні дуже популярні серед покупців. Ось що люди найчастіше купували останні три місяці.

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Розсувні двері популярні, як ніколи

Лише за останні три місяці кількість розсувних дверей зросла на 99%. Ця тенденція має сенс, оскільки люди "об'єднують свої внутрішні та зовнішні простори", каже ліцензований агент з нерухомості Джой Ауманн.

Розсувні двері забезпечують плавний перехід з середини будинку назовні, створюючи красивий і функціональний простір, який здається більшим і відкритим",

– каже Ауманн.

Вибираючи розсувні двері, пам'ятайте про свій клімат і потреби. Багато матеріалів сприяють енерго- та теплоефективності протягом всього року, залежно від того, де розташований ваш дім.

Дерев'яні стільці купують найчастіше

Цілком зрозуміло, що попит на вуличні шезлонги стрімко зростає, але зараз найпопулярнішими є дерев'яні стільці (зростання на 363% за останні три місяці). Закупівлі ротангових стільців за останні три місяці зросли на 40%.

"Місця для сидіння на відкритому повітрі мають бути зручними, міцними та універсальними, щоб відповідати різним випадкам і настроям. Дерев'яні стільці доповнюють будь-який стиль внутрішнього дворика", – каже дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Смугасті подушки з'являються на внутрішніх двориках скрізь

Один із найкращих способів миттєво оновити свій зовнішній простір – це подушки. Зараз попит зріс саме на смугасті подушки – на 139% протягом останніх трьох місяців.

Причина проста: смугасті подушки додають барв звичайним однотонним диванам чи стільцям.



Смугасті подушки зараз у моді / Фото Wolfe Rizor Interiors

Самшит – найпопулярніша рослина

Оскільки багато садівників терпляче чекають, поки з'являться весняні квіти, вони інвестують у "міцні" рослини самшиту. Продажі самшиту зросли на 165% за останні три місяці.

Рослини самшиту є популярним вибором для озеленення та декоративних цілей завдяки їхньому вічнозеленому листю та універсальності,

– каже спеціалістка Натан Клер.



Самшит – вічнозелена рослина, яку найчастіше купують / Фото Design Builders

Проте майте на увазі, що рослини самшиту ростуть на ґрунті з хорошим дренажем і при помірних температурах. Ці рослини також потребують регулярного обрізання.