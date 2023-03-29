Существует множество предметов наружного декора, которые сегодня очень популярны среди покупателей. Вот что люди чаще всего покупали последние три месяца.

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Раздвижные двери популярны, как никогда

Только за последние три месяца количество раздвижных дверей выросло на 99%. Эта тенденция имеет смысл, поскольку люди объединяют свои внутренние и внешние пространства, говорит лицензированный агент по недвижимости Джой Ауманн.

Раздвижные двери обеспечивают плавный переход из середины дома наружу, создавая красивое и функциональное пространство, которое кажется большим и открытым.

– говорит Ауманн.

Выбирая раздвижную дверь, помните о своем климате и потребностях. Многие материалы способствуют энерго- и теплоэффективности в течение всего года в зависимости от того, где расположен ваш дом.

Деревянные стулья покупают чаще всего

Вполне понятно, что спрос на уличные шезлонги стремительно растет, но сейчас наиболее популярны деревянные стулья (рост на 363% за последние три месяца). Закупки стульев ротанговых за последние три месяца выросли на 40%.

"Места для сидения на открытом воздухе должны быть удобными, прочными и универсальными, чтобы соответствовать разным случаям и настроениям. Деревянные стулья дополняют любой стиль внутреннего дворика", – говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Полосатые подушки появляются на внутренних двориках везде

Один из самых лучших способов мгновенно обновить свое внешнее пространство – это подушки. Сейчас спрос вырос именно на полосатые подушки – на 139% за последние три месяца.

Причина проста: полосатые подушки добавляют красок обычным однотонным диванам или стульям.



Полосатые подушки сейчас в моде / Фото Wolfe Rizor Interiors

Самшит – самое популярное растение

Поскольку многие садоводы терпеливо ждут, пока появятся весенние цветы, они инвестируют в "крепкие" растения самшита. Продажи самшита выросли на 165% за последние три месяца.

Растения самшита являются популярным выбором для озеленения и декоративных целей благодаря их вечнозеленым листьям и универсальности.

– говорит специалист Натан Клер.



Самшит – вечнозеленое растение, которое чаще всего покупают / Фото Design Builders

Однако имейте в виду, что растения самшита растут на почве с хорошим дренажем и при умеренных температурах. Эти растения также нуждаются в регулярной обрезке.