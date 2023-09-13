Ваша ванна кімната має бути привабливим простором, який все ще відображає смак і стиль дизайну решти кімнат. Можна зробити в цьому приміщенні щось значно цікавіше, ніж просто білі стіни та сантехніка.

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Погляньте на ці прекрасні дизайни в стилі бохо, які зовсім відрізняються між собою. Кольорова та візерункова плитка, красиві декоративні елементи теж мають місце у ванній. Цікаво те, що загальноприйнятих правил щодо декорування інтер'єру немає. Бохо – вільний стиль, тож кожен дизайн унікальний і повністю індивідуальний.

Використовуйте природні матеріали

У цій ванній кімнаті є натуральний камінь та натуральне дерево / Фото Jake Curtis

Виберіть сміливий дизайн шпалер

Ванна кімната зі сміливими тигровими шпалерами на чорному фоні / Фото Davide Lovatti)

Створіть розслаблений, заспокійливий простір

Дизайн ванної кімнати в стилі спа / Фото Ripples

Виберіть земну колірну схему

Ванна кімната в природних земних тонах / Фото Simon Brown

Надихайтеся природою

Ванна кімната із квітковими шпалерами / Фото Chris Everard