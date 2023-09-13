Ваша ванная комната должна быть привлекательным пространством, все еще отражающим вкус и стиль дизайна остальных комнат. Можно сделать в этом помещении нечто гораздо более интересное, чем просто белые стены и сантехника.

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Взгляните на эти прекрасные дизайны в стиле бохо, совершенно отличающиеся между собой. Цветная и узорная плитка, красивые декоративные элементы тоже имеют место в ванной. Интересно, что общепринятых правил по декорированию интерьера нет. Бохо – свободный стиль, каждый дизайн уникален и полностью индивидуален.

Используйте природные материалы

В этой ванной комнате есть натуральный камень и натуральное дерево / Фото Jake Curtis

Выберите смелый дизайн обоев

Ванная комната со смелыми тигровыми обоями на черном фоне / Фото Davide Lovatti)

Создайте расслабленное, успокаивающее пространство

Дизайн ванной комнаты в стиле спа / Фото Ripples

Выберите земную цветовую схему

Ванная комната в естественных земных тонах / Фото Simon Brown

Вдохновляйтесь природой

Ванная комната с цветочными обоями / Фото Chris Everard