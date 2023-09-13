Декор ванної кімнати в стилі бохо: 5 красивих і невимушених дизайнів

Для ​​богемного декору або бохо характерне різноманітне поєднання стилів, насичені кольори, візерунки та текстура. Усе це перетворює холодну ванну кімнату на чарівну та вишукану.

Ваша ванна кімната має бути привабливим простором, який все ще відображає смак і стиль дизайну решти кімнат. Можна зробити в цьому приміщенні щось значно цікавіше, ніж просто білі стіни та сантехніка.

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Погляньте на ці прекрасні дизайни в стилі бохо, які зовсім відрізняються між собою. Кольорова та візерункова плитка, красиві декоративні елементи теж мають місце у ванній. Цікаво те, що загальноприйнятих правил щодо декорування інтер'єру немає. Бохо – вільний стиль, тож кожен дизайн унікальний і повністю індивідуальний.

Використовуйте природні матеріали

У цій ванній кімнаті є натуральний камінь та натуральне дерево / Фото Jake Curtis

Виберіть сміливий дизайн шпалер

Ванна кімната зі сміливими тигровими шпалерами на чорному фоні / Фото Davide Lovatti)

Створіть розслаблений, заспокійливий простір

Дизайн ванної кімнати в стилі спа / Фото Ripples

Виберіть земну колірну схему

Ванна кімната в природних земних тонах / Фото Simon Brown

Надихайтеся природою

Ванна кімната із квітковими шпалерами / Фото Chris Everard