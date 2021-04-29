Декоративна штукатурка: чи варто використовувати у квартирі та будинку

Декоративна штукатурка – один з найпопулярніших варіантів оздоблення стін. Його можна використовувати в різних приміщеннях.
Кілька років тому це рішення було в тренді. Чи актуальна зараз декоративна штукатурка та які у неї особливості – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.
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Зараз штукатурка вже не так популярна, але іноді я теж її використовую. У цього матеріалу дуже великий профіль застосування – від ванних кімнат до стель. Є дуже багато способів її нанесення,
– зазначила Петрякова.
Методи нанесення декоративної штукатурки
- Трафарет – на стіні робиться кілька різних за об'ємом малюнків.
- Мапа світу. За словами дизайнерки інтер'єру, це одна з найпопулярніших технік, – рване покриття, яке може виконуватися у двох кольорах.
- Венеціанська – більш однорідна та гладка штукатурка. Її фактура імітує мармур або онікс.
- Короїд. Цей метод, за словами Валентини Петрякової, найчастіше використовується на фасадах. Це малюнок гранулами по сирій штукатурці, який нагадує борозенки від жучків.
Декоративна штукатурка може наноситися різними методами / Фото pinterest
- Кракелюр – покриття з декоративними тріщинами.
- Мокрий шовк. У складі цієї декоративної штукатурки – багато перламутру, внаслідок чого покриття нагадує тканину.
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Декоративна штукатурка – відмінне рішення для квартири чи будинку / Фото pinterest
І ще багато авторських та нових стилів у декоративній штукатурці. Окремо я хочу виділити мікроцемент, який зараз дуже популярний, виглядає мінімалістично та стильно,
– резюмувала Валентина Петрякова.