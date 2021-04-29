Декоративна штукатурка: чи варто використовувати у квартирі та будинку

Декоративна штукатурка – один з найпопулярніших варіантів оздоблення стін. Його можна використовувати в різних приміщеннях.

Кілька років тому це рішення було в тренді. Чи актуальна зараз декоративна штукатурка та які у неї особливості – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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Зараз штукатурка вже не так популярна, але іноді я теж її використовую. У цього матеріалу дуже великий профіль застосування – від ванних кімнат до стель. Є дуже багато способів її нанесення,

– зазначила Петрякова.

Методи нанесення декоративної штукатурки

Трафарет – на стіні робиться кілька різних за об'ємом малюнків.

– на стіні робиться кілька різних за об'ємом малюнків. Мапа світу . За словами дизайнерки інтер'єру, це одна з найпопулярніших технік, – рване покриття, яке може виконуватися у двох кольорах.

. За словами дизайнерки інтер'єру, це одна з найпопулярніших технік, – рване покриття, яке може виконуватися у двох кольорах. Венеціанська – більш однорідна та гладка штукатурка. Її фактура імітує мармур або онікс.

– більш однорідна та гладка штукатурка. Її фактура імітує мармур або онікс. Короїд. Цей метод, за словами Валентини Петрякової, найчастіше використовується на фасадах. Це малюнок гранулами по сирій штукатурці, який нагадує борозенки від жучків.

Декоративна штукатурка може наноситися різними методами / Фото pinterest

Кракелюр – покриття з декоративними тріщинами.

– покриття з декоративними тріщинами. Мокрий шовк. У складі цієї декоративної штукатурки – багато перламутру, внаслідок чого покриття нагадує тканину.

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Декоративна штукатурка – відмінне рішення для квартири чи будинку / Фото pinterest

І ще багато авторських та нових стилів у декоративній штукатурці. Окремо я хочу виділити мікроцемент, який зараз дуже популярний, виглядає мінімалістично та стильно,

– резюмувала Валентина Петрякова.