Однак є рішення, на яких можна заощадити. Своєю думкою поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.
Цікаво Як розрахувати бюджет на ремонт: пункти, які потрібно врахувати
Які рішення дозволять заощадити при ремонті
- Менше предметів. За словами дизайнерки інтер'єру, краще використовувати тільки необхідне. Відмовтеся від столиків, килимків, полиць і пуфів. За необхідності це можна докупити пізніше.
- Оздоблення. Ольга Бондар рекомендує відмовитися від різних панелей та рейок на стінах. Це дозволить суттєво заощадити. Стіни можна пофарбувати в один колір фарбою середнього цінового сегмента.
- Освітлення. Використовуйте 2-3 акцентних світильника українських виробників, але відмовтеся від вбудованих треків і безлічі підвічувань.
- Гості. На думку фахівчині, не слід "забивати" житло розкладними диванами, столами, стільцями на випадок гостей.
Заощадити на ремонті можна, відмовившись від модних фішок / Фото pinterest
Читайте Створить неймовірний ефект: розкрито ще один секрет дорогого інтер'єру
- Двері. Міжкімнатні двері з МДФ білого кольору чи під колір стін – відмінне рішення. Двері прихованого монтажу обійдуться значно дорожче, до того ж на них не можна економити.
- Підлогове покриття. Можна використати паркетну дошку українського виробника, а в ванних – український керамограніт.
Трендові рішення – те, на чому можна заощадити / Фото pinterest
- Сантехніка – те, на чому економити не можна.
- Меблі. Вибирайте українських виробників, а також відомі Ikea і Jysk.
- Стеля – штукатурка, фарбування, зональні "спуски" гіпсокартону для підведення комунікацій.
Використовувала б "прості" дизайнерські рішення. Наприклад, необов'язково міняти радіатори опалення на красиві. Іноді їх можна навіть просто пофарбувати, а вже – вау-ефект,
– резюмувала Ольга Бондар.