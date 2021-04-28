Організувати ідеальний простір допоможуть деякі правила. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова.
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Що потрібно знати перед ремонтом дитячої
- Перше, що потрібно розуміти перед створенням проєкту і та початком ремонту – ніщо так не тимчасово, як дизайн кімнати для дитини. Діти дуже швидко ростуть, їхні погляди та потреби змінюються. За словами дизайнерки, саме з цієї причини не слід вкладати величезні гроші в інтер'єр дитячої, сподіваючись, що це на довгі роки.
- Друге, про що обов'язково повинні пам'ятати батьки – планування приміщення на перспективу.
Якщо дитина ще зовсім маленька, варто заздалегідь уявити, як буде виглядати її кімната під час навчання у школі. Продумайте, де стоятиме її робочий стіл, і відразу виведіть туди розетки для подальшого підключення комп'ютера та настільної лампи,
– пояснила Вікторія Дронова.
Дитячу кімнату потрібно планувати з перспективою / Фото pinterest
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Важливі нюанси
- У дитячій кімнаті все має бути таким, що легко заміняється, – від матеріалів обробки до предметів меблів.
- Не варто вкладати в інтер'єр дитячої кімнати величезні гроші в надії, що він довше прослужить.
- Заздалегідь продумайте, як дитяча кімната буде організована через кілька років. Важливо забезпечити майбутнє робоче місце розетками та іншими деталями.
Плануйте предмети меблів заздалегідь / Фото pinterest