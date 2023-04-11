Дерево створює затишну атмосферу та ніколи не виходить із моди. Натуральний матеріал можна використовувати не лише на підлозі, а й на стінах і стелі.

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Облицювання стін деревом

Декорування деревом – чудова ідея, але вона не кожному по кишені. Якщо ви хочете створити схожий ефект, можете скористатися дешевшими варіантами:

вагонка ефектно виглядає, якщо пофарбувати її в гарний колір або покрити лаком. У скандинавському інтер'єрі часто використовують саме вагонку, забарвлену у білий колір. Також цей матеріал можна використати в сільському, еко, та скандинавському стилях;

ефектно виглядає, якщо пофарбувати її в гарний колір або покрити лаком. У скандинавському інтер'єрі часто використовують саме вагонку, забарвлену у білий колір. Також цей матеріал можна використати в сільському, еко, та скандинавському стилях; ПВХ – оригінальний матеріал, з яким легко працювати. Ви можете вибрати панелі під дерево, гладкі панелі тощо;

– оригінальний матеріал, з яким легко працювати. Ви можете вибрати панелі під дерево, гладкі панелі тощо; шпоновані панелі добре виглядатимуть у сучасній класиці, артдеко, американському та англійському стилях.

Порівняйте ціни усіх матеріалів, умови використання та догляду, щоб вибрати найкращий варіант.

Як встановлювати дерев'яні панелі

Дерев'яні панелі можна встановлювати вертикально – це створить ілюзію висоти. Також можна класти горизонтально – це створить відчуття тепла та затишку, особливо чудово виглядатиме в кухні або вітальні.

Краще обшити дерев'яними панелями одну стіну. Вона стане оригінальним акцентом у помешканні.

Облицювання деревом однієї стіни / Фото Amazon