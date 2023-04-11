Дерево создает уютную атмосферу и никогда не выходит из моды. Натуральный материал можно использовать не только на полу, но и на стенах и потолке.
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Облицовка стен деревом
Декорирование деревом – отличная идея, но она не каждому по карману. Если вы хотите создать подобный эффект, можете воспользоваться более дешевыми вариантами:
- вагонка эффектно смотрится, если покрасить ее в хороший цвет или покрыть лаком. В скандинавском интерьере часто используют именно вагонку, окрашенную в белый цвет. Также этот материал можно использовать в деревенском, эко и скандинавском стилях;
- ПВХ – оригинальный материал, с которым легко работать. Вы можете выбрать панели под дерево, гладкие панели и другие;
- шпонированные панели будут хорошо выглядеть в современной классике, артдеко, американском и английском стилях.
Сравните цены на все материалы, условия использования и ухода, чтобы выбрать лучший вариант.
Как укладывать деревянные панели
Деревянные панели можно устанавливать вертикально – это создаст иллюзию высоты. Также можно класть горизонтально – это создаст ощущение тепла и уюта, особенно хорошо будет смотреться в кухне или гостиной.
Лучше обшить деревянными панелями одну стену. Она станет уникальным акцентом в доме.
Облицовка деревом одной стены / Фото Amazon