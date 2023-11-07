Меблі з натурального дерева завжди були ознакою гарного смаку. Але як ці елементи інтер'єру виглядатимуть у поєднанні з колірною палітрою кімнати? Натуральне дерево коштує недешево, а значить, питанню поєднання відтінків слід приділити окрему увагу, щоб потім не шкодувати.

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Секрети поєднання кількох відтінків дерева

Загалом фахівці рекомендують обирати не більше ніж два відтінки дерева для одного приміщення. Навіть досвідчені дизайнери намагаються дотримуватись цього правила. Велика кількість різних відтінків дерева створює хаос в інтер'єрі і робить його неохайним.

Найкраще використовувати класичне поєднання – плінтуси для підлоги і двері одного кольору, а декор та деталі іншого. Варто уникати підлоги та дверей одного кольору. У цьому випадку вони зливаються і виглядають нецікаво.

Дизайнери радять зробити акцент на меблях. Якщо в будинку дерев'яна підлога та меблі, то підлога має слугувати тлом. Вся увага – на меблі. Вона має бути темнішого відтінку.

Запам'ятайте, що добре поєднуються між собою тільки теплі або лише холодні відтінки дерева. Якщо все дерево в кімнаті теплих відтінків, то це буде гармонійно. Дерево різних тонів і різних порід може добре поєднатися у випадку, якщо воно однаково оброблене. Наприклад, відполіровані або навмисне грубо оброблені меблі й декор.



Два відтінки дерева в одному інтер'єрі: холодний і теплий / Фото KDND