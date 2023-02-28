З часом будь-яка підлога потребує заміни. Якщо для вас це не варіант, фарбування дерева може бути гарним тимчасовим засобом.

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Фарбування дерев'яної підлоги

Які переваги

Фарбування дерев’яної підлоги може бути привабливим варіантом, оскільки це допоможе створити унікальний вигляд і додати кімнаті контраст,

– каже дизайнер Кріс Алексакіс.

Ще один плюс – ви можете додати малюнок як додатковий декоративний елемент. Ну і це, звісно ж, зекономить кошти.

"Фарбування може бути чудовим вибором, якщо ви шукаєте простий та економний спосіб кардинально змінити вигляд свого простору", – каже експерт Нік Лайнс.

Недоліки

Основним недоліком фарбованої підлоги є те, що на ній залишаються подряпини. Також фарба може відшаруватися, якщо ви не будете обережні або пофарбуєте неправильно.

І якщо ви врешті-решт захочете повернути природний вигляд, відремонтувати пофарбовану підлогу нелегко. Як би ви не старалися, вигляд не повернути.

Але, мабуть, найбільший недолік фарбованої підлоги полягає в тому, що вона може вплинути вартість вашого будинку. Є ще покупці, які віддають перевагу оригінальним і доглянутим підлоговим покриттям.

Добре подумайте перед тим, як фарбувати підлогу. Зважайте найперше на свій бюджет та особистий смак.