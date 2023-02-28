Со временем любой пол нуждается в замене. Если для вас это не вариант, покраска дерева может быть хорошим временным средством.

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Покраска деревянного пола

Какие преимущества

Покраска деревянного пола может быть привлекательным вариантом, поскольку это поможет создать уникальный вид и придать комнате контраст,

– говорит дизайнер Крис Алексакис.

Еще один плюс – вы можете добавить картинку как дополнительный декоративный элемент. Ну и это, конечно, сэкономит средства.

"Краска может быть отличным выбором, если вы ищете простой и экономный способ кардинально изменить вид своего пространства", – говорит эксперт Ник Лайнс.

Недостатки

Основным недостатком крашеного пола является то, что на нем остаются царапины. Также краска может отслоиться, если вы не будете аккуратны или покрасите неправильно.

И если вы наконец захотите вернуть естественный вид, отремонтировать окрашенный пол нелегко. Как бы вы ни старались, вид не повернуть.

Но, пожалуй, самый большой недостаток крашеного пола заключается в том, что он может повлиять на стоимость вашего дома. Есть еще покупатели, предпочитающие оригинальные и ухоженные напольные покрытия.

Хорошо подумайте перед тем, как окрашивать пол. Прежде всего обращайте внимание на свой бюджет и личный вкус.