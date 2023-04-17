Будинок розташований приблизно за 32 кілометри від Чикаго. Його площа становить 240 квадратних метрів, вартість – 472 тисячі доларів.

Зверніть увагу Як вигідно купити житло у Києві: український девелопер анонсував весняну акцію

Колишній власник захоплювався таксидермією

Колишній шериф округу Кук мав цікаве хобі – він захоплювався таксидермією і мав велику колекцію опудал.

Довідка. Таксидермія – галузь зоології і музейної справи, пов'язана з виготовленням опудал колекційних зразків тварин.

Зараз кількість опудал зменшилася – їх є близько п'яти. Наприклад, у будинку вже немає гігантського чорного ведмедя із піднятими лапами. Однак залишилася голова буйвола, лося, барана та інші.

Будинок має дві ванні кімнати та чотири спальні, включаючи люкс на головному поверсі. У зоні вітальні є річковий камін.

У будинку майже все зроблено з дерева / Фото Realtor

Більшість кімнат – дерев'яні, стіни в приміщеннях зроблені з колод.

Там напрочуд тихо. Ви не чуєте поїздів. Ви не чуєте літаків. Колоди настільки щільні й важкі, що приглушують будь-який зовнішній шум,

– каже агент з лістингу Даніель Карталукка.

Будинок обгороджений парканом завбільшки 2,5 метра. Ззаду є двір, де ростуть близько 20 дерев, що нагадує приватний ліс.