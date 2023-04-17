Дом расположен примерно в 32 километрах от Чикаго. Его площадь составляет 240 квадратных метров, стоимость – 472 тысячи долларов.

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Бывший владелец увлекался таксидермией

Бывший шериф округа Кук имел интересное хобби – он увлекался таксидермией и имел большую коллекцию чучел.

Справка. Таксидермия – способ изготовления реалистичных чучел животных.

Сейчас количество чучел уменьшилось – их около пяти. К примеру, в доме уже нет гигантского черного медведя с приподнятыми лапами. Однако осталась голова буйвола, лося, барана и другие.

Дом имеет две ванные комнаты и четыре спальни, включая люкс на главном этаже. В зоне гостиной есть речной камин.

В доме почти все сделано из дерева / Фото Realtor

Большинство комнат – деревянные, стены в помещениях бревенчатые.

Там удивительно тихо. Вы не слышите поездов. Вы не слышите самолетов. Бревна настолько плотные и тяжелые, что приглушают любой внешний шум,

– говорит агент по листингу Даниэль Карталукка.

Дом огорожен забором размером 2,5 метра. Ззаду есть двор, где растут около 20 деревьев, напоминающих частный лес.