Як зазначив Голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, значна частина громадян України має заборгованість перед кредиторами за зруйноване окупантами майно. Тому наразі державі необхідний механізм, здатний врегулювати це питання.

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Цим законопроєктом Верховна Рада пропонує конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль, додав Гетманцев.

Як держава буде підтримувати позичальників, які втратили майно під час війни

За словами Гетманцева, залежно від розташування майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено.

Про прощення кредиту ми говоримо у тих випадках, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль. До того ж кредитор має право на отримання від держави компенсації втрат (збитків), понесених внаслідок анулювання зобов’язання за договором про споживчий кредит,

– звернув увагу голова комітету.

Як зауважив представник "Слуги Народу", кредитору забороняється вимагати від позичальника подання будь-яких інших документів, крім підтвердних.

Коли кредитор може вимагати погашення боргу

В разі неподання позичальником або його представником у визначений строк відповідних доказів, що майно було пошкоджене або знищене, кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

Нагадаємо. Заяву про пошкодження можна подати в період дії воєнного стану і ще 3 місяці після дня його припинення.