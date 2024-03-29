Хто може скористатися пільговою іпотекою "єОселя": перелік усіх категорій
Джерело:"Економічна правда"
Держпрограму "єОселя" запустили в жовтні 2022 року. До серпня 2023-го вона була доступна тільки для військових, освітян та медиків. Згодом її зробили доступною і для інших категорій українців.
Наразі за державною програмою "єОселя" пропонують два варіанти оформлення іпотеки: під 3% та 7% річних. Оформити кредит під найнижчу ставку можуть не всі, а лише певні категорії громадян.
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Хто може скористатися пільговою іпотекою під 3%
Іпотека під 3% річних доступна для:
- військовослужбовців за контрактом та їхніх членів сімей;
- медичних працівників державної та комунальної форм власності;
- педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності;
- науковців закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форм власності.
Такий кредит надають на термін до 20 років з мінімальним початковим внеском 20% від вартості житла. Якщо особа втратить статус однієї з вказаних категорій на час договору, то її переведуть на ставку 7% річних.
У деяких випадках місцева влада компенсує позичальникам відсотки за кредитами. Влітку минулого року в рамках "єОселі" запустили чотири регіональні програми: у Закарпатській, Миколаївській, Чернівецькій областях та в Кропивницькому. У кожному регіоні свої особливості.
Іпотека під 7% річних
За оновленими умовами іпотека під 7% річних доступна для:
- ветеранів війни та членів їхніх сімей;
- учасників бойових дій;
- людей з інвалідністю внаслідок війни;
- сімей загиблих ветеранів війни та захисників;
- українців, які не мають нерухомості або у власності яких менш як 52,5 квадрата на одну людину та додатково 21 квадрат на кожного члена родини.
Учасники програми "єОселя" повинні бути повнолітніми й не старшими за 70 років на час завершення договору іпотеки. Вони не мають фігурувати в санкційних списках і брати участь в інших чинних держпрограмах, де забезпечують житлом.