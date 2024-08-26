Утричі дешевші, ніж на Печерську: у якому районі Києва найнижчі ціни на квартири

У Києві найдорожчі квартири традиційно пропонують в Печерському районі. Ціни на невеликі помешкання на вторинному ринку там стартують від 100 тисяч доларів. Водночас в одному з районів столиці такі квартири продають за втричі нижчими цінами.

У середньому однокімнатна квартира на вторинці в Печерському районі коштує 107 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться заплатити 173 тисяч доларів, а за трикімнатну – 295 тисяч доларів. Про це відомо зі статистичних даних платформи ЛУН, передає Нерухомість 24.

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Де в Києві купити втричі дешевші квартири

На Троєщині у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна купити за 40 тисяч доларів. Двокімнатна коштує 54,7 тисячі доларів, а трикімнатна – всього лише 68,3 тисячі доларів. Це більше ніж утричі дешевше, ніж у Печерському районі.

Навіть у передмісті вторинні квартири дорожчі, ніж на Троєщині. У Вишневому:

1-кімнатна – 44 000 доларів;

2-кімнатна – 61 000 доларів;

3-кімнатна – 80 000 доларів.

У Броварах:

1-кімнатна – 44 000 доларів;

2-кімнатна – 60 600 доларів;

3-кімнатна – 73 000 доларів.

У Вишгороді:

1-кімнатна – 42 800 доларів;

2-кімнатна – 64 000 доларів;

3-кімнатна – 73 900 доларів.

Що впливає на вартість столичних квартир

На вартість квартири, окрім розташування відносно центру, впливають стан будинку та рік побудови. Наприклад, у Голосіївському районі є багато будинків, які збудували за останні 10 років, тоді як на Троєщині це здебільшого старий житловий фонд.

Також важливою є транспортна розв'язка та міська інфраструктура. Наприклад, інколи з передмістя дістатися до центру можна швидше, ніж з околиці.