Львів завжди був серед лідерів за цінами на нерухомість, а від початку повномасштабного вторгнення середня вартість зросла ще більше. Скільки зараз коштує житло у Львові – йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу "Не Київ і не Львів: де купити та орендувати квартиру найдорожче".

Зверніть увагу Замість гуртожитку: які ціни на оренду маленьких квартир та окремих кімнат у великих містах

Оренда та купівля квартир у Львові: де буде дешевше

У середньому винаймати житло з одною чи двома кімнатами у Львові коштує від 17 до 19 тисяч гривень. Найвищі ціни на однокімнатні квартири є в новобудовах після 2010 року. Наприклад, однокімнатна квартира буде коштувати десь 18 тисяч гривень. Згідно з аналітикою, найдешевші варіанти пропонують у Личаківському районі.

Що стосується оренди 2-кімнатних квартир, то найдешевша середня ціна – в Залізничному районі.

Якщо мовиться про купівлю, то за однокімнатну квартиру на вторинному ринку Львова доведеться віддати від 55 до 65 тисяч доларів.

Найнижчі ціни пропонують у Залізничному та Галицькому районах – у середньому 55 та 60 тисяч доларів відповідно.

Середня ціна на двокімнатні квартири стартує від майже 80 тисяч доларів. Бюджетних варіантів найбільше пропонують у Франківському та Залізничному районах – 77 тисяч доларів та 88 тисяч доларів відповідно. Для порівняння: у Галицькому та Сихівському районах ціни досягають сотні тисяч доларів.

Вартість житла в Україні зросла на 10%

За даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2024-го ціни на квартири в Україні помітно зросли. Вартість помешкань на первинному ринку стала вищою на 12,6%, а на вторинці – на 8,7%.

У новобудовах найбільше подорожчали одно- та двокімнатні квартири, а на вторинці – однокімнатні.