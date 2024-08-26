В среднем однокомнатная квартира на вторичке в Печерском районе стоит 107 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить 173 тысяч долларов, а за трехкомнатную – 295 тысяч долларов. Об этом известно из статистических данных платформы ЛУН, передает Недвижимость 24.

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Где в Киеве купить втрое дешевле квартиры

На Троещине в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно купить за 40 тысяч долларов. Двухкомнатная стоит 54,7 тысячи долларов, а трехкомнатная – всего лишь 68,3 тысячи долларов. Это более чем втрое дешевле, чем в Печерском районе.

Даже в пригороде вторичные квартиры дороже, чем на Троещине. В Вишневом:

1-комнатная – 44 000 долларов;

2-комнатная – 61 000 долларов;

3-комнатная – 80 000 долларов.

В Броварах:

1-комнатная – 44 000 долларов;

2-комнатная – 60 600 долларов;

3-комнатная – 73 000 долларов.

В Вышгороде:

1-комнатная – 42 800 долларов;

2-комнатная – 64 000 долларов;

3-комнатная – 73 900 долларов.

Что влияет на стоимость столичных квартир

На стоимость квартиры, кроме расположения относительно центра, влияют состояние дома и год постройки. Например, в Голосеевском районе есть много домов, которые построили за последние 10 лет, тогда как на Троещине это в основном старый жилой фонд.

Также важной является транспортная развязка и городская инфраструктура. Например, иногда из пригорода добраться до центра можно быстрее, чем с окраины.