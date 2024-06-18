Це одноповерховий будинок, що зовні облицьований деревом. Його житлова площа становить майже 30 метрів квадратних, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані з оголошення OLX.

Зверніть увагу Квадрат за донат: ЛУН та РІЕЛ розіграють квартиру за внесок до фонду "Повернись живим"

Який будинок усередині

Авторка оголошення опублікувала лише два фото одного куточка в кімнаті. Проте з цієї світлини зрозуміло, що житло в занедбаному стані й потребує ремонту. Зрештою, про це вона зазначила в описі. Жінка пише, що будинок продається "без меблів, без ремонту".



Кімната в будинку за 7,5 тисячі доларів / Фото OLX

У будинку є дві кімнати, кухня, коридор, веранда та комора. Туалет розташований надворі. Також до власності належать господарська будівля зі стодолою та стайнею, що має площу майже 50 квадратних метрів.

Поруч з будинком є господарська будівля / Фото OLX

Біля житла є велике озеленене подвір'я з яблунями та вишнями, а також земельна ділянка для ведення господарства площею 0,87 гектара.

Нерухомість розташована на бічній вулиці, поблизу є зупинка транспорту, магазин і школа.