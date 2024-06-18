Это одноэтажный дом, что снаружи облицован деревом. Его жилая площадь составляет почти 30 квадратных метров, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные из объявления OLX.

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Какой дом внутри

Автор объявления опубликовала только два фото одного уголка в комнате. Однако с этой фотографии понятно, что жилье в запущенном состоянии и требует ремонта. В конце концов, об этом она отметила в описании. Женщина пишет, что дом продается "без мебели, без ремонта".



Комната в доме за 7,5 тысяч долларов / Фото OLX

В доме есть две комнаты, кухня, коридор, веранда и кладовая. Туалет расположен во дворе. Также в собственности принадлежат хозяйственная постройка со стодолой и конюшней, что имеет площадь почти 50 квадратных метров.

Рядом с домом есть хозяйственная постройка / Фото OLX

Возле жилья есть большой озелененный двор с яблонями и вишнями, а также земельный участок для ведения хозяйства площадью 0,87 гектара.

Недвижимость расположена на боковой улице, поблизости есть остановка транспорта, магазин и школа.