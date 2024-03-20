Американські рієлтори кажуть, що у Флориді й Техасі дешевші будинки, нижча вартість життя та, звісно, тепліші зими. Та лише в певних округах кількість населення зросла приблизно на 60%. Як правило, там, де густо населено, жителів стало ще більше.
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Десять місць, куди американці переїжджають найчастіше
- Округ Полк, Флорида
- Середня вартість житла в окрузі в лютому: 350 000 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 26 029.
- Округ Монтгомері, Техас
- Середня вартість житла: 360 020 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 25 501.
- Округ Паско, Флорида
- Середня вартість житла: 364 311 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 23 750.
- Округ Коллін, Техас
- Середня вартість житла: 547 960 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 20 749.
- Округ Дентон, Техас
- Середня вартість житла: 512 500 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 19 262.
- Округ Вільямсон, Техас
- Середня вартість житла: 496 808 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 17 943.
- Округ Пінал, Аризона
- Середня вартість житла: 406 500 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 17 463.
- Округ Форт-Бенд, Техас
- Даних про середню вартість житла не вказано.
- Кількість міграцій у 2023 році: 15 757.
- Округ Меріон, Флорида
- Середня вартість житла: 424 968 доларів.
- Кількість міграцій у 2023 році: 15 167.
- Округ Горрі, Південна Кароліна
- Середня вартість житла: 324 900 доларів США.
- Кількість міграцій у 2023 році: 15 061.
У Флориді чи не найбільше зростання кількості населення за 2023 рік. Майже всі округи у штаті мають плюсові показники. Лише в трьох із них число жителів зменшилося.