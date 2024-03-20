Американские риелторы говорят, что во Флориде и Техасе дешевле дома, ниже стоимость жизни и, конечно, теплые зимы. И только в определенных округах численность населения выросла примерно на 60%. Как правило, там, где густо населено, жителей стало еще больше.

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Десять мест, куда американцы переезжают чаще всего

  1. Округ Полк, Флорида
  • Средняя стоимость жилья в округе в феврале: 350 000 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 26 029.
  1. Округ Монтгомери, Техас
  • Средняя стоимость жилья: 360 020 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 25 501.
  1. Округ Паско, Флорида
  • Средняя стоимость жилья: 364 311 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 23 750.
  1. Округ Коллин, Техас
  • Средняя стоимость жилья: 547 960 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 20 749.
  1. Округ Дентон, Техас
  • Средняя стоимость жилья: 512 500 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 19 262.
  1. Округ Вильямсон, Техас
  • Средняя стоимость жилья: 496 808 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 17 943.
  1. Округ Пинал, Аризона
  • Средняя стоимость жилья: 406 500 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 17 463.
  1. Округ Форт-Бенд, Техас​​​​​​
  • Данных о средней стоимости жилья не указано.
  • Количество миграций в 2023 году: 15 757.
  1. Округ Мэрион, Флорида
  • Средняя стоимость жилья: 424 968 долларов.
  • Количество миграций в 2023 году: 15 167.
  1. Округ Хорри, Южная Каролина
  • Средняя стоимость жилья: 324 900 долларов США.
  • Количество миграций в 2023 году: 15 061.

Во Флориде едва ли не самый большой рост численности населения за 2023 год. Почти все округа в штате имеют плюсовые показатели. Только в трех из них число жителей уменьшилось.