Американские риелторы говорят, что во Флориде и Техасе дешевле дома, ниже стоимость жизни и, конечно, теплые зимы. И только в определенных округах численность населения выросла примерно на 60%. Как правило, там, где густо населено, жителей стало еще больше.

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Десять мест, куда американцы переезжают чаще всего

Округ Полк, Флорида

Средняя стоимость жилья в округе в феврале: 350 000 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 26 029.

Округ Монтгомери, Техас

Средняя стоимость жилья: 360 020 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 25 501.

Округ Паско, Флорида

Средняя стоимость жилья: 364 311 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 23 750.

Округ Коллин, Техас

Средняя стоимость жилья: 547 960 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 20 749.

Округ Дентон, Техас

Средняя стоимость жилья: 512 500 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 19 262.

Округ Вильямсон, Техас

Средняя стоимость жилья: 496 808 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 17 943.

Округ Пинал, Аризона

Средняя стоимость жилья: 406 500 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 17 463.

Округ Форт-Бенд, Техас​​​​​​

Данных о средней стоимости жилья не указано.

Количество миграций в 2023 году: 15 757.

Округ Мэрион, Флорида

Средняя стоимость жилья: 424 968 долларов.

Количество миграций в 2023 году: 15 167.

Округ Хорри, Южная Каролина

Средняя стоимость жилья: 324 900 долларов США.

Количество миграций в 2023 году: 15 061.

Во Флориде едва ли не самый большой рост численности населения за 2023 год. Почти все округа в штате имеют плюсовые показатели. Только в трех из них число жителей уменьшилось.